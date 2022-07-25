والهزازي هو أحد الطلاب المتميزين في مرحلة الدكتوراه في بريطانيا.

احتفل الدكتور محمد هزازي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخرجه من جامعة لفبرا في بريطانيا وحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص (الأدب الإنجليزي) في مجال الأدب السياسي.

"الهزازي" يحصل على الدكتوراه في الأدب السياسي من جامعك لفبرا البريطانية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-24 احتفل الدكتور محمد هزازي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخرجه من جامعة لفبرا في بريطانيا وحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص (الأدب الإنجليزي) في مجال الأدب السياسي. وتضمن عنوان البحث (التحليل السياسي والنقدي للأدب الأمريكي والبريطاني بعد أحداث ١١ سبتمبر). والهزازي هو أحد الطلاب المتميزين في مرحلة الدكتوراه في بريطانيا.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 12:47 AM

"الهزازي" يحصل على الدكتوراه في الأدب السياسي من جامعك لفبرا البريطانية عن "التحليل السياسي والنقدي للأدب الأمريكي والبريطاني بعد أحداث 11 سبتمبر"





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احتفل الدكتور محمد هزازي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخرجه من جامعة لفبرا في بريطانيا وحصوله على درجة الدكتوراه في تخصص (الأدب الإنجليزي) في مجال الأدب السياسي.

وتضمن عنوان البحث (التحليل السياسي والنقدي للأدب الأمريكي والبريطاني بعد أحداث ١١ سبتمبر).

والهزازي هو أحد الطلاب المتميزين في مرحلة الدكتوراه في بريطانيا.