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"البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة لاستهدافها المنشآت المدنية

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.

وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية
سبق

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.

وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:44 PM

"البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة لاستهدافها المنشآت المدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.

وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.

ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.

وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.

وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.

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