لتفادي عسر الهضم والتخمة في رمضان.. تجنب هذه المأكولات والمشروبات

توقف عن التدخين لأنه يزيد من تهيج بطانة المعدة ولا ترتدي الملابس الضيقة

نعيش في رمضان وبشكل شبه يومي تنوع الأطباق الرمضانية وتعدد أصناف الطعام وكأننا في حفلات يومية وتسابق لزيادة حجم مائدة الفطور أو السحور دون الاكتراث بما يسببه أو ينتج عن الاخلال بالنظام الغذائي من تعسر في الجهاز الهضمي وعدم تمكن أعضاء الجسم من أداء ادوارها بالشكل المطلوب وبالطريقة الصحيحة.

وتتسبب الكميات الكبيرة من الطعام التي تتشكل معها الدهنيات والسكريات والنشويات في حدوث التخمة وعسر الهضم.

واليوم نقدم عدداً من النصائح التي يمكن من خلالها أن تتفادى الإصابة بعسر الهضم خلال شهر رمضان المبارك والمفيدة لصحة جهازك الهضمي بعد الصيام خاصة ما قد يحدث من الضغط على الجهاز الهضمي خلال فترة رمضان نتيجة بعض الممارسات الغذائية الخاطئة نقدم لك ثلة من النصائح التي من الممكن أن تجنبك الإصابات الطبية المرتبطة بعسر الهضم.

ولتجنب ذلك ننصح بعدم القيام عقب الافطار وبعد قضاء يوم كامل من الجوع بتناول الطعام بطريقة أسرع بكثير مما اعتدت عليه سابقاً وبالتالي لن تمضغ طعامك بالشكل الصحيح خاصةً إذا احتوت وجباتك الغذائية على أطعمة مقلية أو دهنية أو المشروبات السكرية، التي قد تسبب في الحالات الطبيعية بعضاً من الاضطرابات الهضمية.

لهذا قد تصبح أكثر عرضة للإصابة بالتجشؤ، والانتفاخ، والارتجاع الحمضي، وعسر الهضم. يمكنك الوقاية من الإصابة بذلك من خلال تغيير بعض عاداتك في الأكل بعد الإفطار، بتناول الطعام تدريجياً وببطء، والاعتدال في الكميات التي تستهلكها دون الوصول إلى حد التخمة.

اختر الفواكه سهلة الهضم التي تتميز بسهولة هضمها، وقدرتها الفعاله في وقايتك من الإصابة بالحموضة؛ وتتمثل في البطيخ: الذي يحتوي على ما يقارب 92 % من الماء، وفيتامينات A وB6 وC، والمغذيات، ومضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية والبوتاسيوم، التي تساعد في ترطيب الجسم وكذلك البرتقال والعنب.



ويمكنك أيضاً الوقاية من الإصابة بعسر الهضم خلال شهر رمضان، من خلال تقليل أو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ،وإذا كان الإجهاد سبباً لإصابتك بعسر الهضم، فقم بممارسة تقنيات إدارة الإجهاد، مثل الاسترخاء، والتأمل.

يجب أن تتوقف عن التدخين، فقد يزيد من تهيج بطانة المعدة وتجنب ارتداء الملابس الضيقة، فقد تتسبب في ضغط المعدة ولا تمارس الرياضة بعد تناول الطعام مباشرة، يمكنك القيام بها قبل الوجبة، أو بعد ساعة على الأقل من تناولها. ولا تستلقي مباشرة بعد الأكل، انتظر ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبة وتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه وتجنب احتساء الشاي، والقهوة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.