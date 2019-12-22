فيديو مروع.. "مساقطة" تنتهي بانقلاب مركبة طلاب على "ساحلي جازان"

"سبق" تكشف تفاصيل ووقت الحادثة.. ثلاثة مصابين أحدهم حالته حرجة

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل عن مقطع الفيديو المروع والمتداول صباح اليوم، وتظهر فيه مركبة من نوع "هايلوكس" تضايق "مساقطة" أخرى من نوع "كامري" تقل طلاباً، وتجبرها على الانحراف عن مسارها والانقلاب بعيداً عن الطريق.

وكشفت المصادر أن الحادث وقع على الطريق الساحلي "الشقيق- جازان"، بجوار قرية سمرة الجد، حيث كانت المركبة المنكوبة بسبب المتهور تقل 3 طلاب يعتقد أنهم غادروا المدرسة بعد نهاية الاختبار، أحدهم حالته حرجة و2 من زملائه حالتهم مستقرة بمستشفى الدرب العام.

وكشفت المصادر أن الجهات الأمنية تتحرى عن قائد "الهايلوكس"؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وسط مطالبات بإيقاع العقوبات الرادعة.