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رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نتعايش مع "كورونا" مثل الإنفلونزا

أكد أنه لا توجد مشاكل بالإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماماً مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفاً أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وقال أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول.. إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا.. على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

وكان جونسون- حسب سكاي نيوز عربية- قد قال إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري أربع مراجعات؛ إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة".

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو حزيران على أقرب تقدير.

وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس.

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رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نتعايش مع "كورونا" مثل الإنفلونزا
سبق

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماماً مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفاً أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وقال أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول.. إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا.. على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

وكان جونسون- حسب سكاي نيوز عربية- قد قال إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري أربع مراجعات؛ إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة".

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو حزيران على أقرب تقدير.

وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
12:54 AM

رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نتعايش مع "كورونا" مثل الإنفلونزا

أكد أنه لا توجد مشاكل بالإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يتعين على الناس التعايش مع فيروس كورونا على المدى الطويل مثلما يفعلون تماماً مع الإنفلونزا في ظل توافر لقاح، مضيفاً أنه لا توجد مشاكل في الإمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.

وقال أمام البرلمان "السبب الوحيد الذي يجعلني أستطيع قول.. إننا لا بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد كما نعيش مع الإنفلونزا.. على المدى الطويل هو بالطبع لأن لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا".

وكان جونسون- حسب سكاي نيوز عربية- قد قال إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأبلغ جونسون البرلمان "سنجري أربع مراجعات؛ إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضاً إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة".

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19 والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو حزيران على أقرب تقدير.

وأبلغ جونسون البرلمان أيضاً أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وقال إن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس.

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