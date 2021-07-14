"وجيز" تُغلق جولة استثمارية بقيمة 11.25 مليون ريال بقيادة STV

وصل عدد المستفيدين منذ أن بدأت الشركة رسميًا إلى 800 ألف مستخدم

أعلنت "وجيز"، منصة ملخصات الكتب الصوتية والنصية باللغة العربية، عن إغلاقها جولة استثمارية بقيمة 11.25 مليون ريال (3 ملايين دولار أمريكي) بقيادة STV ومشاركة Shorooq Partners، وموضوع، وWise Ventures.

يمكّن تطبيق "وجيز" مستخدميه من القراءة أو الاستماع لملخصات مكتبة ضخمة من الكتب من أنحاء العالم باللغة العربية تضم أكثر من 3500 ملخص صوتي ومكتوب. وقد تم تأسيس وجيز على يد الرئيس التنفيذي السابق لـ"فيلسوف" محمد زعترة، وانضم إليه رامي أبوجبارة، المحرر التنفيذي السابق في سكاي نيوز وقناة الشرق-بلومبيرغ، الذي يقود الآن استراتيجية المحتوى في الشركة كمؤسس شريك ورئيس تنفيذي للمحتوى.

وصرح محمد زعترة، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لوجيز، بقوله: "رغم وجود أكثر من 400 مليون نسمة يتحدثون اللغة العربية حول العالم، يعد المحتوى المتوفر باللغة العربية محدوداً. بالإضافة لذلك، يفضّل قراء المنطقة الاطّلاع على ملخّص المحتوى وفحوى الكتب عوضًا عن الكتب الكاملة. نوفر لمستخدمينا عبر "وجيز" فرصة الإطلاع -باللغة العربية- على الأفكار الرئيسية من أكثر الكتب شهرةً حول العالم، مما يوفر عليهم الوقت ويمكنهم من الإلمام بالأفكار الرئيسية كذلك".

وقد وصل عدد المستفيدين منذ أن بدأت الشركة رسميًا في ديسمبر 2020 إلى 800 ألف مستخدم في غضون 7 أشهر فقط، بفضل توفير ملخصات صوتية ومقروءة لمجموعة مختارة من أكثر الكتب شهرة، التي تمر بتدقيق وإدارة جودة على مستوى عالٍ قبل أن يتم نشرها.

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال طلال ضامن، كبير المحللين في STV: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة ناشئة سريعة النمو كوجيز، والتي تمثّل أول استثمار لنا في منطقة الشام. عبر حيازتهم لأكبر مكتبة لملخصات الكتب في المنطقة، ابتكرت الشركة نموذج عملٍ يزداد قوة ومتانة بمرور الوقت وزيادة عدد المستمعين. نعتقد أن تلخيص المحتوى مساحة بيضاء مهمة في المنطقة ، ويسعدنا أن نتعاون مع محمد ورامي في رحلتهم".

وتعتزم "وجيز" التوسع في المحتوى الذي تقدمه عبر الدخول في مجال البودكاست المختصر (وجيز كاست)، والشراكات مع الشركات الأخرى، فضلًا عن تقديم محتوى بلغات أخرى حيث تطمح للتوسع للغات كالتركية والأردية.