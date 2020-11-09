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48 ساعة ويبدأ رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة

المرور: المخالفة تتسبب في تعطل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر

ذكّر المرور السعودي اليوم بموعد بدء رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة.

وقال حساب المرور على "تويتر": تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك في كل من (الرياض - الدمام - جدة).

ويؤكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

المرور السعودي الرصد الآلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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48 ساعة ويبدأ رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة
سبق

ذكّر المرور السعودي اليوم بموعد بدء رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة.

وقال حساب المرور على "تويتر": تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك في كل من (الرياض - الدمام - جدة).

ويؤكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
02:28 PM

48 ساعة ويبدأ رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة

المرور: المخالفة تتسبب في تعطل حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكّر المرور السعودي اليوم بموعد بدء رصد مخالفة "عدم الالتزام بالمسارات" بالرياض والدمام وجدة.

وقال حساب المرور على "تويتر": تبقى يومان على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك في كل من (الرياض - الدمام - جدة).

ويؤكد المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعد من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

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