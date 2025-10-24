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شاحنة "تعلق" داخل أحد الأنفاق بعقبة "شعار عسير"

المرور باشر الحادث وعمل على تنظيم حركة السير

علقت شاحنة مساء أمس داخل أحد الأنفاق بعقبة شعار عسير بعد اصطدامها بجوانب وأعلى النفق؛ وهرعت دوريات المرور للموقع فور تلقي البلاغ.

وعمل رجال المرور على تنظيم حركة سير المركبات دون أن يغلق الطريق، وتم سحب الشاحنة ونقلها إلى مكان آمن.

ولم يسجِّل الحادث أية إصابات ولله الحمد.

عسير عقبة شعار المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاحنة "تعلق" داخل أحد الأنفاق بعقبة "شعار عسير"
سبق

علقت شاحنة مساء أمس داخل أحد الأنفاق بعقبة شعار عسير بعد اصطدامها بجوانب وأعلى النفق؛ وهرعت دوريات المرور للموقع فور تلقي البلاغ.

وعمل رجال المرور على تنظيم حركة سير المركبات دون أن يغلق الطريق، وتم سحب الشاحنة ونقلها إلى مكان آمن.

ولم يسجِّل الحادث أية إصابات ولله الحمد.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
12:26 AM

شاحنة "تعلق" داخل أحد الأنفاق بعقبة "شعار عسير"

المرور باشر الحادث وعمل على تنظيم حركة السير

A A A
محمد طيران - عسير
11
23,054

علقت شاحنة مساء أمس داخل أحد الأنفاق بعقبة شعار عسير بعد اصطدامها بجوانب وأعلى النفق؛ وهرعت دوريات المرور للموقع فور تلقي البلاغ.

وعمل رجال المرور على تنظيم حركة سير المركبات دون أن يغلق الطريق، وتم سحب الشاحنة ونقلها إلى مكان آمن.

ولم يسجِّل الحادث أية إصابات ولله الحمد.

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