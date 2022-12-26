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عمير والتويجري ينتزعان الأول في "دق وجل الوضح" بمهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يفتح المجال لإيجار الإبل والملاك يتسابقون لدفع الملايين

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، فتح الباب على مصراعيه لإيجار الإبل في جميع الألوان، بدعم وترحيب من نادي الإبل، وتشجيع متواصل من الشيخ فهد بن حثلين الذي يتابع بكل دقة تفاصيل فعاليات المهرجان.

وأجرى "دبوس الدبوس" صفقة إيجار لفرديات هادي العمور، بمبلغٍ عالٍ لم يتم الكشف عنه؛ فيما تُعد صفقة إيجار "دبوس الدبوس" من العودة بمبلغ ٢٠ مليون ريال هي الأبرز حتى الآن.

ميدانيًّا شهد شوط الفردي الوضح جل ودق، منافسة حامية بين كبار الملاك المشاركين في هذا اللون، وسط حضور جمهور غفير، حضر مسيرة الفرديات وساند الملاك في مدرجات الميدان بالصياهد.

وحصل عمير بن فهد القحطاني على المركزين الأول والثالث في فردي "جل الوضح"؛ فيما انتزع الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري صدارة "دق الوضح"؛ وذلك وسط حضور جماهيري غفير، وعرض 31 فردية تفوقًا قيمته السوقية 250 مليون ريال، أمام لجان التحكيم، وخلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والرابع والخامس في فردي "جل الوضح" عبدالله عامر النهدي؛ فيما جاء ثانيًا في منافسات الدق عمير فهد القحطاني، وحقق المركز الثالث سحمي وقيان الدوسري، ونال المركز الرابع فهد فهاد بن جخدب؛ فيما حصل على المركز الخامس عبدالله عامر النهدي.

من جانبه، أكد الحاصل على المركز الأول بالفردي فئة الجل بلون الوضح، عمير بن فهد القحطاني، أن الحصول على المركز، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها الفردية نجد بفارق كبير، ويتفرد بحصولها على المركز الأول.

وقال "القحطاني": "الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين الإبل؛ تشهد عصرها الذهبي بكل ما تعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار عالية الطراز في صحراء الصياهد وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكافة دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل؛ كل هذه الأمور رفعت من مكانته في العالم".

وعن المشاركات القادمة، قال "القحطاني": مشاركون في النخبة وبيرق المؤسس، ونسعى لضمها لإنجازات المنقية رغم قوة المنافسة.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني: "الصفقات الكبيرة التي أُعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي يأتي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين، سيصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي بندر القحطاني".

وعن النسخة القادمة، أضاف "القحطاني": "في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب؛ ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وبن سويد؛ فكانت الرغبة المشاركة وحصد اللقب بإذن الله تعالى".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمير والتويجري ينتزعان الأول في "دق وجل الوضح" بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

شهد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، فتح الباب على مصراعيه لإيجار الإبل في جميع الألوان، بدعم وترحيب من نادي الإبل، وتشجيع متواصل من الشيخ فهد بن حثلين الذي يتابع بكل دقة تفاصيل فعاليات المهرجان.

وأجرى "دبوس الدبوس" صفقة إيجار لفرديات هادي العمور، بمبلغٍ عالٍ لم يتم الكشف عنه؛ فيما تُعد صفقة إيجار "دبوس الدبوس" من العودة بمبلغ ٢٠ مليون ريال هي الأبرز حتى الآن.

ميدانيًّا شهد شوط الفردي الوضح جل ودق، منافسة حامية بين كبار الملاك المشاركين في هذا اللون، وسط حضور جمهور غفير، حضر مسيرة الفرديات وساند الملاك في مدرجات الميدان بالصياهد.

وحصل عمير بن فهد القحطاني على المركزين الأول والثالث في فردي "جل الوضح"؛ فيما انتزع الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري صدارة "دق الوضح"؛ وذلك وسط حضور جماهيري غفير، وعرض 31 فردية تفوقًا قيمته السوقية 250 مليون ريال، أمام لجان التحكيم، وخلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والرابع والخامس في فردي "جل الوضح" عبدالله عامر النهدي؛ فيما جاء ثانيًا في منافسات الدق عمير فهد القحطاني، وحقق المركز الثالث سحمي وقيان الدوسري، ونال المركز الرابع فهد فهاد بن جخدب؛ فيما حصل على المركز الخامس عبدالله عامر النهدي.

من جانبه، أكد الحاصل على المركز الأول بالفردي فئة الجل بلون الوضح، عمير بن فهد القحطاني، أن الحصول على المركز، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها الفردية نجد بفارق كبير، ويتفرد بحصولها على المركز الأول.

وقال "القحطاني": "الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين الإبل؛ تشهد عصرها الذهبي بكل ما تعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار عالية الطراز في صحراء الصياهد وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكافة دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل؛ كل هذه الأمور رفعت من مكانته في العالم".

وعن المشاركات القادمة، قال "القحطاني": مشاركون في النخبة وبيرق المؤسس، ونسعى لضمها لإنجازات المنقية رغم قوة المنافسة.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني: "الصفقات الكبيرة التي أُعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي يأتي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين، سيصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي بندر القحطاني".

وعن النسخة القادمة، أضاف "القحطاني": "في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب؛ ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وبن سويد؛ فكانت الرغبة المشاركة وحصد اللقب بإذن الله تعالى".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
04:44 PM

عمير والتويجري ينتزعان الأول في "دق وجل الوضح" بمهرجان الملك عبدالعزيز

نادي الإبل يفتح المجال لإيجار الإبل والملاك يتسابقون لدفع الملايين

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حمد الفراج - الرياض
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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، فتح الباب على مصراعيه لإيجار الإبل في جميع الألوان، بدعم وترحيب من نادي الإبل، وتشجيع متواصل من الشيخ فهد بن حثلين الذي يتابع بكل دقة تفاصيل فعاليات المهرجان.

وأجرى "دبوس الدبوس" صفقة إيجار لفرديات هادي العمور، بمبلغٍ عالٍ لم يتم الكشف عنه؛ فيما تُعد صفقة إيجار "دبوس الدبوس" من العودة بمبلغ ٢٠ مليون ريال هي الأبرز حتى الآن.

ميدانيًّا شهد شوط الفردي الوضح جل ودق، منافسة حامية بين كبار الملاك المشاركين في هذا اللون، وسط حضور جمهور غفير، حضر مسيرة الفرديات وساند الملاك في مدرجات الميدان بالصياهد.

وحصل عمير بن فهد القحطاني على المركزين الأول والثالث في فردي "جل الوضح"؛ فيما انتزع الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري صدارة "دق الوضح"؛ وذلك وسط حضور جماهيري غفير، وعرض 31 فردية تفوقًا قيمته السوقية 250 مليون ريال، أمام لجان التحكيم، وخلال منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وجاء في المراكز الثاني والرابع والخامس في فردي "جل الوضح" عبدالله عامر النهدي؛ فيما جاء ثانيًا في منافسات الدق عمير فهد القحطاني، وحقق المركز الثالث سحمي وقيان الدوسري، ونال المركز الرابع فهد فهاد بن جخدب؛ فيما حصل على المركز الخامس عبدالله عامر النهدي.

من جانبه، أكد الحاصل على المركز الأول بالفردي فئة الجل بلون الوضح، عمير بن فهد القحطاني، أن الحصول على المركز، جاء بجدارة وبحضور أسماء قوية حسمتها الفردية نجد بفارق كبير، ويتفرد بحصولها على المركز الأول.

وقال "القحطاني": "الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف على نادي الإبل وبمتابعة الشيخ فهد بن حثلين الإبل؛ تشهد عصرها الذهبي بكل ما تعني الكلمة.

وأضاف: مهرجان الملك عبدالعزيز يعد الأفضل والأكبر في العالم بهذا الدعم والرعاية من قيادتنا الرشيدة وبما يقدمه النادي من دعم ورعاية وتطوير وإنشاء هذه المقار عالية الطراز في صحراء الصياهد وحضور أفضل سلالات الإبل، وحضور ممثلين لكافة دول العالم من دبلوماسيين وإعلاميين وملاك إبل؛ كل هذه الأمور رفعت من مكانته في العالم".

وعن المشاركات القادمة، قال "القحطاني": مشاركون في النخبة وبيرق المؤسس، ونسعى لضمها لإنجازات المنقية رغم قوة المنافسة.

وعن اقتصاد الإبل، قال "القحطاني: "الصفقات الكبيرة التي أُعلنت قبل المهرجان وفي أثنائه تعطي دلالة على حجم اقتصاد الإبل المتنامي الذي يأتي بدعم وعناية الشيخ فهد بن حثلين، سيصل لمكانة مبشرة وعالية تؤكد نجاح خطط نادي الإبل وبجهود العاملين فيه وخاصة المدير التنفيذي بندر القحطاني".

وعن النسخة القادمة، أضاف "القحطاني": "في النسخة الحالية لم تكن لدينا النية للمشاركة لفتح المجال للملاك للتنافس على الألقاب؛ ولكن قررنا المشاركة نتيجة دخول أسماء قوية مثل النهدي الذي اشترى منقية البعيجان وبن سويد؛ فكانت الرغبة المشاركة وحصد اللقب بإذن الله تعالى".

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