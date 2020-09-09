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3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين

صافرة ليتواني تدير مباراة تتويج "الهلال" باللقب أمام "الشباب"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة طواقم تحكيم سعودية لإدارة ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ ستقام مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت واحد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاتحاد والعدالة للحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه بدر الشمراني مساعد أول، ومحمد العبكري مساعد ثانٍ، والحكم الرابع خالد صلوي، وماجد الشمراني حكم الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.

وكلفت اللجنة الحكم الوطني فيصل البلوي لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الفتح، على أن يساعده كلٌّ من: خلف الشمري، وهشام الرفاعي، وخالد الجهني حكم رابع، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، ويعاونه عبدالرحيم الشمري.

وسيتولّى طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، مواجهة الفيصلي وضيفه أبها، بمساعدة فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع سيكون عبدالله الحربي، أما غرفة الفيديو فتكون بإدارة شكري الحنفوش ومساعده سعد السبيعي.

فيما يدير مباراة تتويج الهلال باللقب أمام نظيره الشباب، الليتواني جيديمانيس، ويساعده البولندي ميشال أوكوبوفيست مساعد أول، ومواطنه كونراد سابيلا مساعد ثانٍ، والسعودي أحمد الرميحاني حكم رابع، أما حكم الفيديو فهو النيوزيلاندي ماثيو كونجر، ويساعده السعودي ياسر السلطان.

وتم إسناد مباراة النصر والاتفاق لطاقم تحكيم برتغالي بقيادة جواو بينهيرو، فيما سيتولّى تركي الخضير مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من فهد العمري.

أما مباراة الحزم والوحدة فستكون بإدارة طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك، ويساعده مواطنه غوران باناكي، وميلوفان ريستيش، أما الحكم الرابع فهو السعودي محمد البريدي، وستكون غرفة الفيديو تحت إمرة البرتغالي فاسكو سانتوس، ومساعده من الوطني عادل شراحيلي.

ويدير الأوروغواياني أندريس كونها لقاء التعاون مع الفيحاء، والبرتغالي فيكتور فيريرا لمباراة الأهلي والرائد.

لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين
سبق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة طواقم تحكيم سعودية لإدارة ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ ستقام مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت واحد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاتحاد والعدالة للحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه بدر الشمراني مساعد أول، ومحمد العبكري مساعد ثانٍ، والحكم الرابع خالد صلوي، وماجد الشمراني حكم الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.

وكلفت اللجنة الحكم الوطني فيصل البلوي لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الفتح، على أن يساعده كلٌّ من: خلف الشمري، وهشام الرفاعي، وخالد الجهني حكم رابع، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، ويعاونه عبدالرحيم الشمري.

وسيتولّى طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، مواجهة الفيصلي وضيفه أبها، بمساعدة فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع سيكون عبدالله الحربي، أما غرفة الفيديو فتكون بإدارة شكري الحنفوش ومساعده سعد السبيعي.

فيما يدير مباراة تتويج الهلال باللقب أمام نظيره الشباب، الليتواني جيديمانيس، ويساعده البولندي ميشال أوكوبوفيست مساعد أول، ومواطنه كونراد سابيلا مساعد ثانٍ، والسعودي أحمد الرميحاني حكم رابع، أما حكم الفيديو فهو النيوزيلاندي ماثيو كونجر، ويساعده السعودي ياسر السلطان.

وتم إسناد مباراة النصر والاتفاق لطاقم تحكيم برتغالي بقيادة جواو بينهيرو، فيما سيتولّى تركي الخضير مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من فهد العمري.

أما مباراة الحزم والوحدة فستكون بإدارة طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك، ويساعده مواطنه غوران باناكي، وميلوفان ريستيش، أما الحكم الرابع فهو السعودي محمد البريدي، وستكون غرفة الفيديو تحت إمرة البرتغالي فاسكو سانتوس، ومساعده من الوطني عادل شراحيلي.

ويدير الأوروغواياني أندريس كونها لقاء التعاون مع الفيحاء، والبرتغالي فيكتور فيريرا لمباراة الأهلي والرائد.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
05:33 PM

3 طواقم تحكيم سعودية في مباريات الجولة الختامية لدوري المحترفين

صافرة ليتواني تدير مباراة تتويج "الهلال" باللقب أمام "الشباب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثة طواقم تحكيم سعودية لإدارة ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ ستقام مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت واحد.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الاتحاد والعدالة للحكم السعودي خالد الطريس، ويعاونه بدر الشمراني مساعد أول، ومحمد العبكري مساعد ثانٍ، والحكم الرابع خالد صلوي، وماجد الشمراني حكم الفيديو، ويعاونه محمد الشهري.

وكلفت اللجنة الحكم الوطني فيصل البلوي لقيادة مواجهة ضمك وضيفه الفتح، على أن يساعده كلٌّ من: خلف الشمري، وهشام الرفاعي، وخالد الجهني حكم رابع، فيما يتولى إدارة غرفة الفيديو سامي الجريس، ويعاونه عبدالرحيم الشمري.

وسيتولّى طاقم سعودي بقيادة محمد الهويش، مواجهة الفيصلي وضيفه أبها، بمساعدة فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع سيكون عبدالله الحربي، أما غرفة الفيديو فتكون بإدارة شكري الحنفوش ومساعده سعد السبيعي.

فيما يدير مباراة تتويج الهلال باللقب أمام نظيره الشباب، الليتواني جيديمانيس، ويساعده البولندي ميشال أوكوبوفيست مساعد أول، ومواطنه كونراد سابيلا مساعد ثانٍ، والسعودي أحمد الرميحاني حكم رابع، أما حكم الفيديو فهو النيوزيلاندي ماثيو كونجر، ويساعده السعودي ياسر السلطان.

وتم إسناد مباراة النصر والاتفاق لطاقم تحكيم برتغالي بقيادة جواو بينهيرو، فيما سيتولّى تركي الخضير مهمة إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من فهد العمري.

أما مباراة الحزم والوحدة فستكون بإدارة طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك، ويساعده مواطنه غوران باناكي، وميلوفان ريستيش، أما الحكم الرابع فهو السعودي محمد البريدي، وستكون غرفة الفيديو تحت إمرة البرتغالي فاسكو سانتوس، ومساعده من الوطني عادل شراحيلي.

ويدير الأوروغواياني أندريس كونها لقاء التعاون مع الفيحاء، والبرتغالي فيكتور فيريرا لمباراة الأهلي والرائد.

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