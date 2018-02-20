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انهيار أسفلت طريق سقام ببلقرن يهدد سالكيه ومطالبات بالإصلاح

مواطنون: تسبب في تضييق مساره مما يشكل خطورة حقيقية على عابريه

وثق مواطنون يوم أمس، تهالك طبقة الأسفلت بمنطقة سقام على الطريق الواصل بين مركزي طلالا وعفراء التابعين لمحافظة بلقرن وتساقط أجزاء منها.
وقال المواطن ناصر بو رقيبة لـ"سبق": إن أجزاء من الأسفلت المحاذي للوادي انهارت وهو ما تسبب في تضييق مسار الطريق مما يشكل بذلك خطورة حقيقية على سالكي الطريق.
وطالب المواطنون الجهة المختصة بسرعة إصلاح الخلل قبل وقوع حادثة، لا سمح الله.

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انهيار أسفلت طريق سقام ببلقرن يهدد سالكيه ومطالبات بالإصلاح
سبق

وثق مواطنون يوم أمس، تهالك طبقة الأسفلت بمنطقة سقام على الطريق الواصل بين مركزي طلالا وعفراء التابعين لمحافظة بلقرن وتساقط أجزاء منها.
وقال المواطن ناصر بو رقيبة لـ"سبق": إن أجزاء من الأسفلت المحاذي للوادي انهارت وهو ما تسبب في تضييق مسار الطريق مما يشكل بذلك خطورة حقيقية على سالكي الطريق.
وطالب المواطنون الجهة المختصة بسرعة إصلاح الخلل قبل وقوع حادثة، لا سمح الله.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:52 PM

انهيار أسفلت طريق سقام ببلقرن يهدد سالكيه ومطالبات بالإصلاح

مواطنون: تسبب في تضييق مساره مما يشكل خطورة حقيقية على عابريه

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سويد الحارثي - بلقرن
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وثق مواطنون يوم أمس، تهالك طبقة الأسفلت بمنطقة سقام على الطريق الواصل بين مركزي طلالا وعفراء التابعين لمحافظة بلقرن وتساقط أجزاء منها.
وقال المواطن ناصر بو رقيبة لـ"سبق": إن أجزاء من الأسفلت المحاذي للوادي انهارت وهو ما تسبب في تضييق مسار الطريق مما يشكل بذلك خطورة حقيقية على سالكي الطريق.
وطالب المواطنون الجهة المختصة بسرعة إصلاح الخلل قبل وقوع حادثة، لا سمح الله.

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