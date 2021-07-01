النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا تنسحب رسميًّا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة

القرار أثار إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

انسحبت أنقرة رسميا اليوم (الخميس) من "اتفاقية إسطنبول" الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارًا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس (آذار) الماضي. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طعنًا قضائيًّا لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

ويستعدّ الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا بعد قرار الانسحاب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها، بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تركيا تنسحب رسميًّا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة
سبق

انسحبت أنقرة رسميا اليوم (الخميس) من "اتفاقية إسطنبول" الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارًا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس (آذار) الماضي. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طعنًا قضائيًّا لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

ويستعدّ الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا بعد قرار الانسحاب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها، بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
04:49 PM

تركيا تنسحب رسميًّا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة

القرار أثار إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,215

انسحبت أنقرة رسميا اليوم (الخميس) من "اتفاقية إسطنبول" الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قرارًا أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين، عندما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان في مارس (آذار) الماضي. وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت طعنًا قضائيًّا لوقف الانسحاب هذا الأسبوع.

ويستعدّ الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا بعد قرار الانسحاب؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأثار انسحاب أنقرة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها، بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة