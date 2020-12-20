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"جامعة الإمام" تُعلن حاجتها لمتعاونين لتدريس مقرّرات ببكالوريوس الإعلام

اشترطت المؤهل ماجستير أو دكتوراه وموافقة جهة العمل للموظف

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأشترطت "الكلية" في إعلانها: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وحاصلًا على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا، وكذلك حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة. بالإضافة لحصوله على تقدير لا يقل عن جيّد جدًا في آخر مؤهل دراسي. وأخيرًا أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

ودعت الكلية الراغبين في ذلك بالتقدّم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأقسام العلمية، "الصحافة والنشر الإلكتروني، الإعلان والاتصال التسويقي، الإذاعة والتلفزيون والفيلم، الجرافيكس والوسائط المتعددة، العلاقات العامة".

جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة الإمام" تُعلن حاجتها لمتعاونين لتدريس مقرّرات ببكالوريوس الإعلام
سبق

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأشترطت "الكلية" في إعلانها: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وحاصلًا على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا، وكذلك حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة. بالإضافة لحصوله على تقدير لا يقل عن جيّد جدًا في آخر مؤهل دراسي. وأخيرًا أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

ودعت الكلية الراغبين في ذلك بالتقدّم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأقسام العلمية، "الصحافة والنشر الإلكتروني، الإعلان والاتصال التسويقي، الإذاعة والتلفزيون والفيلم، الجرافيكس والوسائط المتعددة، العلاقات العامة".

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
04:06 PM

"جامعة الإمام" تُعلن حاجتها لمتعاونين لتدريس مقرّرات ببكالوريوس الإعلام

اشترطت المؤهل ماجستير أو دكتوراه وموافقة جهة العمل للموظف

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
431

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأشترطت "الكلية" في إعلانها: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وحاصلًا على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا، وكذلك حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة. بالإضافة لحصوله على تقدير لا يقل عن جيّد جدًا في آخر مؤهل دراسي. وأخيرًا أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

ودعت الكلية الراغبين في ذلك بالتقدّم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأقسام العلمية، "الصحافة والنشر الإلكتروني، الإعلان والاتصال التسويقي، الإذاعة والتلفزيون والفيلم، الجرافيكس والوسائط المتعددة، العلاقات العامة".

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