"جامعة الإمام" تُعلن حاجتها لمتعاونين لتدريس مقرّرات ببكالوريوس الإعلام

اشترطت المؤهل ماجستير أو دكتوراه وموافقة جهة العمل للموظف

أعلنت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض عن حاجتها إلى متعاونين ومتعاونات في تدريس بعض مقررات مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ١٤٤٢هـ.

وأشترطت "الكلية" في إعلانها: أن يكون المتقدّم سعودي الجنسية، وحاصلًا على موافقة جهة العمل إن كان موظفًا، وكذلك حاصلًا على الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات الإعلام المختلفة. بالإضافة لحصوله على تقدير لا يقل عن جيّد جدًا في آخر مؤهل دراسي. وأخيرًا أن تكون الدراسة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

ودعت الكلية الراغبين في ذلك بالتقدّم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالأقسام العلمية، "الصحافة والنشر الإلكتروني، الإعلان والاتصال التسويقي، الإذاعة والتلفزيون والفيلم، الجرافيكس والوسائط المتعددة، العلاقات العامة".