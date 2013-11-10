يخيّم الظلام على أكثر من نصف شوارع مخطط 14 في الشرائع بمكة لقرابة عام، بعد أن كانت مضاءة وانقطعت بدون مبرر ليعم الظلام في المخطط. وبدورهم، تساءل كل من: سعد القثامي، وبندر العصيمي، وسعود العتيبي، عن الجهة المسؤولة عن إنارة المخطط 14، والأسباب التي أدت لتجاهلهم قرابة السنة؛ على الرغم من كثرة البلاغات التي تقدموا بها لجهة الاختصاص؛ مما جعل المخطط تنتشر فيه الكلاب الضالة، وتَعَرّض عدد من المنازل تحت الإنشاء للسرقة. واختتموا مناشدتهم بضرورة معالجة انقطاع الإضاءة في المخطط وعودته إلى سابق عهده، للاستمتاع به والخروج فيه.

مكة.. الظلام يخيم على نصف مخطط 14 منذ عام دون تحرك أحمد العبدالله سبق 2019-11-10 يخيّم الظلام على أكثر من نصف شوارع مخطط 14 في الشرائع بمكة لقرابة عام، بعد أن كانت مضاءة وانقطعت بدون مبرر ليعم الظلام في المخطط.

وبدورهم، تساءل كل من: سعد القثامي، وبندر العصيمي، وسعود العتيبي، عن الجهة المسؤولة عن إنارة المخطط 14، والأسباب التي أدت لتجاهلهم قرابة السنة؛ على الرغم من كثرة البلاغات التي تقدموا بها لجهة الاختصاص؛ مما جعل المخطط تنتشر فيه الكلاب الضالة، وتَعَرّض عدد من المنازل تحت الإنشاء للسرقة.

واختتموا مناشدتهم بضرورة معالجة انقطاع الإضاءة في المخطط وعودته إلى سابق عهده، للاستمتاع به والخروج فيه.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441 01:50 PM

مكة.. الظلام يخيم على نصف مخطط 14 منذ عام دون تحرك الأهالي: أصبح مرتعًا للكلاب الضالة ونتعرض للسرقة





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يخيّم الظلام على أكثر من نصف شوارع مخطط 14 في الشرائع بمكة لقرابة عام، بعد أن كانت مضاءة وانقطعت بدون مبرر ليعم الظلام في المخطط.

وبدورهم، تساءل كل من: سعد القثامي، وبندر العصيمي، وسعود العتيبي، عن الجهة المسؤولة عن إنارة المخطط 14، والأسباب التي أدت لتجاهلهم قرابة السنة؛ على الرغم من كثرة البلاغات التي تقدموا بها لجهة الاختصاص؛ مما جعل المخطط تنتشر فيه الكلاب الضالة، وتَعَرّض عدد من المنازل تحت الإنشاء للسرقة.

واختتموا مناشدتهم بضرورة معالجة انقطاع الإضاءة في المخطط وعودته إلى سابق عهده، للاستمتاع به والخروج فيه.