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شيخ شمل فيفاء: 90 عاماً على الوحدة وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية

"الفيفي": فجر جديد وفعل مجيد يخلد ذكر ولاة أمرنا وأبناء شعبنا

قال الشيخ علي بن حسن الفيفي شيخ شمل قبائل فيفاء: ما إن انطلق الموحد جلالة الملك عبدالعزيز حتى أجرى الله على يده الخير ووحد البلاد أرضاً وإنساناً، وقام التوحيد الخالص الذي بعث لأجله الأنبياء والرسل، وخيم الأمن الوارف، وتفجرت خيرات الأرض، وبنيت على يديه وعلى يد أبنائه البررة أعظم حضارات العصر الحديث، حضارة أقامت الدين القويم، وحفظ الإنسان وتكريمه وخدمته، وأمنت السبل والديار واطمأن الزوار والعمار.

وتابع الشيخ علي بن حسن الفيفي: ها هي بلادنا وفي ظل حكومتنا الرشيدة وفي هذا العصر الزاهر تتبوأ مقعدها المرموق بين أقوى دول العالم في جميع المجالات، فهذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث الرؤية انبثقت، والخطا تسارعت، فما هي إلا سنوات قلائل حتى يبلغ المجد ذروته والعز أوجه وليبشر الجيل بغد مشرق، وبناء راسخ، ومكانة عالية مرموقة، تناسب قدسية البلد ومكانته وإنسانه.

وأكمل: ها هي جازان إحدى ربوع بلادنا الحبيبة وبرعاية كريمة ودؤوبة من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود قد تألقت في جميع مجالات التقدم الحضاري والخدمي في تحول سريع صنع الفارق وسبق الوقت وحقق المستحيل.

ولذلك كان لزاماً على أبناء هذا الوطن عموماً أن يهبوا خلف القيادة في حب وطاعة ووقوف جاد يسارع في البناء الرصين ويتطلع للغد المجيد.

وقال "الفيفي": مضت تسعون عاما وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية وبفجر جديد وفعل مجيد يخلد ذكر ولاة أمرنا وأبناء شعبنا، وعلى كل فرد منا أن يضرب بسهمه في العمل والبناء المتقن بهمة حتى القمة.

ورفع "الفيفي" بهذه المناسبة التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وأمير منطقة جازان ونائبه أسمى وأزكى التهاني بهذه المناسبة الكريمة والدعاء الخالص بأن يحفظ علينا المولى إيماننا وولاة أمرنا وأمننا وحدودنا وجنودنا وأبناء هذه البلاد وأن يزيدها خيراً وعزاً ومهابة.

اليوم الوطني

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شيخ شمل فيفاء: 90 عاماً على الوحدة وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية
سبق

قال الشيخ علي بن حسن الفيفي شيخ شمل قبائل فيفاء: ما إن انطلق الموحد جلالة الملك عبدالعزيز حتى أجرى الله على يده الخير ووحد البلاد أرضاً وإنساناً، وقام التوحيد الخالص الذي بعث لأجله الأنبياء والرسل، وخيم الأمن الوارف، وتفجرت خيرات الأرض، وبنيت على يديه وعلى يد أبنائه البررة أعظم حضارات العصر الحديث، حضارة أقامت الدين القويم، وحفظ الإنسان وتكريمه وخدمته، وأمنت السبل والديار واطمأن الزوار والعمار.

وتابع الشيخ علي بن حسن الفيفي: ها هي بلادنا وفي ظل حكومتنا الرشيدة وفي هذا العصر الزاهر تتبوأ مقعدها المرموق بين أقوى دول العالم في جميع المجالات، فهذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث الرؤية انبثقت، والخطا تسارعت، فما هي إلا سنوات قلائل حتى يبلغ المجد ذروته والعز أوجه وليبشر الجيل بغد مشرق، وبناء راسخ، ومكانة عالية مرموقة، تناسب قدسية البلد ومكانته وإنسانه.

وأكمل: ها هي جازان إحدى ربوع بلادنا الحبيبة وبرعاية كريمة ودؤوبة من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود قد تألقت في جميع مجالات التقدم الحضاري والخدمي في تحول سريع صنع الفارق وسبق الوقت وحقق المستحيل.

ولذلك كان لزاماً على أبناء هذا الوطن عموماً أن يهبوا خلف القيادة في حب وطاعة ووقوف جاد يسارع في البناء الرصين ويتطلع للغد المجيد.

وقال "الفيفي": مضت تسعون عاما وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية وبفجر جديد وفعل مجيد يخلد ذكر ولاة أمرنا وأبناء شعبنا، وعلى كل فرد منا أن يضرب بسهمه في العمل والبناء المتقن بهمة حتى القمة.

ورفع "الفيفي" بهذه المناسبة التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وأمير منطقة جازان ونائبه أسمى وأزكى التهاني بهذه المناسبة الكريمة والدعاء الخالص بأن يحفظ علينا المولى إيماننا وولاة أمرنا وأمننا وحدودنا وجنودنا وأبناء هذه البلاد وأن يزيدها خيراً وعزاً ومهابة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:28 PM

شيخ شمل فيفاء: 90 عاماً على الوحدة وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية

"الفيفي": فجر جديد وفعل مجيد يخلد ذكر ولاة أمرنا وأبناء شعبنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الشيخ علي بن حسن الفيفي شيخ شمل قبائل فيفاء: ما إن انطلق الموحد جلالة الملك عبدالعزيز حتى أجرى الله على يده الخير ووحد البلاد أرضاً وإنساناً، وقام التوحيد الخالص الذي بعث لأجله الأنبياء والرسل، وخيم الأمن الوارف، وتفجرت خيرات الأرض، وبنيت على يديه وعلى يد أبنائه البررة أعظم حضارات العصر الحديث، حضارة أقامت الدين القويم، وحفظ الإنسان وتكريمه وخدمته، وأمنت السبل والديار واطمأن الزوار والعمار.

وتابع الشيخ علي بن حسن الفيفي: ها هي بلادنا وفي ظل حكومتنا الرشيدة وفي هذا العصر الزاهر تتبوأ مقعدها المرموق بين أقوى دول العالم في جميع المجالات، فهذا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حيث الرؤية انبثقت، والخطا تسارعت، فما هي إلا سنوات قلائل حتى يبلغ المجد ذروته والعز أوجه وليبشر الجيل بغد مشرق، وبناء راسخ، ومكانة عالية مرموقة، تناسب قدسية البلد ومكانته وإنسانه.

وأكمل: ها هي جازان إحدى ربوع بلادنا الحبيبة وبرعاية كريمة ودؤوبة من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود قد تألقت في جميع مجالات التقدم الحضاري والخدمي في تحول سريع صنع الفارق وسبق الوقت وحقق المستحيل.

ولذلك كان لزاماً على أبناء هذا الوطن عموماً أن يهبوا خلف القيادة في حب وطاعة ووقوف جاد يسارع في البناء الرصين ويتطلع للغد المجيد.

وقال "الفيفي": مضت تسعون عاما وسنحتفل في المائة بتمام الرؤية وبفجر جديد وفعل مجيد يخلد ذكر ولاة أمرنا وأبناء شعبنا، وعلى كل فرد منا أن يضرب بسهمه في العمل والبناء المتقن بهمة حتى القمة.

ورفع "الفيفي" بهذه المناسبة التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة وأمير منطقة جازان ونائبه أسمى وأزكى التهاني بهذه المناسبة الكريمة والدعاء الخالص بأن يحفظ علينا المولى إيماننا وولاة أمرنا وأمننا وحدودنا وجنودنا وأبناء هذه البلاد وأن يزيدها خيراً وعزاً ومهابة.

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