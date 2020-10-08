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طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة

تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:17 AM

طقس الخميس: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والمدينة

تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,207

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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