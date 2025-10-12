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إصابة 42 رجلاً و2240 امرأة بسرطان الثدي في المملكة خلال عام ٢٠١٩

إطلاق حملة "أنتِ أقوى" للتوعية بالمرض

تنطلق غدًا الثلاثاء الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والتي تنظمها جمعية الأورام السعودية تحت شعار (أنتِ أقوى)، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بمجال سرطان الثدي من داخل المملكة ومن دول عربية وعالمية .

وأوضح رئيس جمعية الأورام السعودية الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة، أن الحملة ستتضمن العديد من الفعاليات التوعوية من محاضرات وندوات بهدف نشر الوعي الصحي عن سرطان الثدي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.

وقال إن تخصيص أيام تثقيفية يتم خلالها فتح المنصات الافتراضية لعمل لقاءات مجتمعية مفتوحة تجمع الأطباء والاستشاريين المختصين مع عامة الأفراد والجهات الراغبين بالاستفادة من البرامج التوعوية والاستشارات، وكذلك التعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر، حيث تم تحديد الأيام التثقيفية (13-17-24-27) في شهر أكتوبر من 8.30 مساءً وحتى 11 مساءً لفتح المنصة الافتراضية التفاعلية .

وكشف الدكتور الفهيدي عن تشخيص إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي، حسب تقرير السجل السعودي للأورام 2019 م، إضافة لتشخيص إصابة 2240 سيدة بسرطان الثدي، بما يمثل 30‎% من الأورام التي تصيب النساء، مبينًا أنه تم تشخيص الإصابات بنسبة 40‎% بالمرحلتين الأولى والثانية و40‎% بالمرحلة الثالثة و13‎% بالمرحلة الرابعة، وبلغ متوسط العمر عند الإصابة 50 سنة .

وأشار الدكتور الفهيدي إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء بالمملكة وهو الأمر الذي يتطلب جهودًا كبيرة من مختلف الأفراد والجهات في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض وبيان أهمية الكشف المبكر .

وأكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة بمكافحة سرطان الثدي والأقل إصابة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن الإحصائيات الأخيرة أوضحت تسجيل 27 حالة إصابة لكل 100 ألف سيدة سعودية بالسنة، فيما سجلت الولايات الأمريكية 93 إصابة وفي بريطانيا 95 إصابة بين كل 100 ألف سيدة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 42 رجلاً و2240 امرأة بسرطان الثدي في المملكة خلال عام ٢٠١٩
سبق

تنطلق غدًا الثلاثاء الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والتي تنظمها جمعية الأورام السعودية تحت شعار (أنتِ أقوى)، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بمجال سرطان الثدي من داخل المملكة ومن دول عربية وعالمية .

وأوضح رئيس جمعية الأورام السعودية الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة، أن الحملة ستتضمن العديد من الفعاليات التوعوية من محاضرات وندوات بهدف نشر الوعي الصحي عن سرطان الثدي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.

وقال إن تخصيص أيام تثقيفية يتم خلالها فتح المنصات الافتراضية لعمل لقاءات مجتمعية مفتوحة تجمع الأطباء والاستشاريين المختصين مع عامة الأفراد والجهات الراغبين بالاستفادة من البرامج التوعوية والاستشارات، وكذلك التعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر، حيث تم تحديد الأيام التثقيفية (13-17-24-27) في شهر أكتوبر من 8.30 مساءً وحتى 11 مساءً لفتح المنصة الافتراضية التفاعلية .

وكشف الدكتور الفهيدي عن تشخيص إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي، حسب تقرير السجل السعودي للأورام 2019 م، إضافة لتشخيص إصابة 2240 سيدة بسرطان الثدي، بما يمثل 30‎% من الأورام التي تصيب النساء، مبينًا أنه تم تشخيص الإصابات بنسبة 40‎% بالمرحلتين الأولى والثانية و40‎% بالمرحلة الثالثة و13‎% بالمرحلة الرابعة، وبلغ متوسط العمر عند الإصابة 50 سنة .

وأشار الدكتور الفهيدي إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء بالمملكة وهو الأمر الذي يتطلب جهودًا كبيرة من مختلف الأفراد والجهات في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض وبيان أهمية الكشف المبكر .

وأكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة بمكافحة سرطان الثدي والأقل إصابة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن الإحصائيات الأخيرة أوضحت تسجيل 27 حالة إصابة لكل 100 ألف سيدة سعودية بالسنة، فيما سجلت الولايات الأمريكية 93 إصابة وفي بريطانيا 95 إصابة بين كل 100 ألف سيدة .

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
07:04 PM

إصابة 42 رجلاً و2240 امرأة بسرطان الثدي في المملكة خلال عام ٢٠١٩

إطلاق حملة "أنتِ أقوى" للتوعية بالمرض

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حامد العلي - الدمام
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تنطلق غدًا الثلاثاء الحملة الافتراضية للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، والتي تنظمها جمعية الأورام السعودية تحت شعار (أنتِ أقوى)، وتستمر حتى 31 أكتوبر الحالي، بمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين بمجال سرطان الثدي من داخل المملكة ومن دول عربية وعالمية .

وأوضح رئيس جمعية الأورام السعودية الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة، أن الحملة ستتضمن العديد من الفعاليات التوعوية من محاضرات وندوات بهدف نشر الوعي الصحي عن سرطان الثدي بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض.

وقال إن تخصيص أيام تثقيفية يتم خلالها فتح المنصات الافتراضية لعمل لقاءات مجتمعية مفتوحة تجمع الأطباء والاستشاريين المختصين مع عامة الأفراد والجهات الراغبين بالاستفادة من البرامج التوعوية والاستشارات، وكذلك التعرف على أسباب المرض وطرق الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر، حيث تم تحديد الأيام التثقيفية (13-17-24-27) في شهر أكتوبر من 8.30 مساءً وحتى 11 مساءً لفتح المنصة الافتراضية التفاعلية .

وكشف الدكتور الفهيدي عن تشخيص إصابة 42 رجلاً بسرطان الثدي، حسب تقرير السجل السعودي للأورام 2019 م، إضافة لتشخيص إصابة 2240 سيدة بسرطان الثدي، بما يمثل 30‎% من الأورام التي تصيب النساء، مبينًا أنه تم تشخيص الإصابات بنسبة 40‎% بالمرحلتين الأولى والثانية و40‎% بالمرحلة الثالثة و13‎% بالمرحلة الرابعة، وبلغ متوسط العمر عند الإصابة 50 سنة .

وأشار الدكتور الفهيدي إلى أن سرطان الثدي يعد السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء بالمملكة وهو الأمر الذي يتطلب جهودًا كبيرة من مختلف الأفراد والجهات في نشر الوعي الصحي عن هذا المرض وبيان أهمية الكشف المبكر .

وأكد أن المملكة تعد من الدول الرائدة بمكافحة سرطان الثدي والأقل إصابة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث إن الإحصائيات الأخيرة أوضحت تسجيل 27 حالة إصابة لكل 100 ألف سيدة سعودية بالسنة، فيما سجلت الولايات الأمريكية 93 إصابة وفي بريطانيا 95 إصابة بين كل 100 ألف سيدة .

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