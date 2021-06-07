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"الفهيد" يطالب "الأمانات" بتوفير مظلات مكيفة تقي المشيعين حرارة الشمس بالمقابر

بعد أن أصبح العزاء مقصورًا عليها:

قال الكاتب الصحفي، صالح الفهيد، إن "المقابر عندنا بحاجة إلى لفتة تنظيمية مُلحة من قِبل أمانات المناطق"، مطالبًا بتوفير مظلات متحركة، ومكيفة كي تقي المشيعين والمعزين من حرارة الشمس، خصوصًا أن أوقات تشييع الجنائز وقت صلاة الظهر، وعندها تكون حرارة الشمس حارقة في فصل الصيف".

وقال "الفهيد" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ليس معقولاً أن تجري مراسم الدفن والعزاء تحت شمس حارقة وفي درجة حرارة تلامس الخمسين".

وأضاف: "خصوصًا بعد أن أصبح العزاء مقصورًا على المقابر، من الضروري توفير مظلات متحركة تظلل من يقومون بالدفن، وبناء صالات مكيفة لمراسم العزاء".

يُشار إلى أن الصلاة على الجنائز والعزاء يتم فقط في المقابر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يطالب "الأمانات" بتوفير مظلات مكيفة تقي المشيعين حرارة الشمس بالمقابر
سبق

قال الكاتب الصحفي، صالح الفهيد، إن "المقابر عندنا بحاجة إلى لفتة تنظيمية مُلحة من قِبل أمانات المناطق"، مطالبًا بتوفير مظلات متحركة، ومكيفة كي تقي المشيعين والمعزين من حرارة الشمس، خصوصًا أن أوقات تشييع الجنائز وقت صلاة الظهر، وعندها تكون حرارة الشمس حارقة في فصل الصيف".

وقال "الفهيد" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ليس معقولاً أن تجري مراسم الدفن والعزاء تحت شمس حارقة وفي درجة حرارة تلامس الخمسين".

وأضاف: "خصوصًا بعد أن أصبح العزاء مقصورًا على المقابر، من الضروري توفير مظلات متحركة تظلل من يقومون بالدفن، وبناء صالات مكيفة لمراسم العزاء".

يُشار إلى أن الصلاة على الجنائز والعزاء يتم فقط في المقابر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
11:36 PM

"الفهيد" يطالب "الأمانات" بتوفير مظلات مكيفة تقي المشيعين حرارة الشمس بالمقابر

بعد أن أصبح العزاء مقصورًا عليها:

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منصور الشلاقي - الرياض
4
6,063

قال الكاتب الصحفي، صالح الفهيد، إن "المقابر عندنا بحاجة إلى لفتة تنظيمية مُلحة من قِبل أمانات المناطق"، مطالبًا بتوفير مظلات متحركة، ومكيفة كي تقي المشيعين والمعزين من حرارة الشمس، خصوصًا أن أوقات تشييع الجنائز وقت صلاة الظهر، وعندها تكون حرارة الشمس حارقة في فصل الصيف".

وقال "الفهيد" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "ليس معقولاً أن تجري مراسم الدفن والعزاء تحت شمس حارقة وفي درجة حرارة تلامس الخمسين".

وأضاف: "خصوصًا بعد أن أصبح العزاء مقصورًا على المقابر، من الضروري توفير مظلات متحركة تظلل من يقومون بالدفن، وبناء صالات مكيفة لمراسم العزاء".

يُشار إلى أن الصلاة على الجنائز والعزاء يتم فقط في المقابر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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