النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

21 قتيلًا من "داعش" في غارات روسية على البادية السورية

130 ضربة جوية خلال 24 ساعة

قُتِل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي بغارات روسية في مواقعهم بالبادية السورية؛ بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر "داعش" في مواقع عدة في البادية، وأكثر من نصف قتلى التنظيم في شرق دير الزور.

وأضاف أن الغارات جاءت ردًّا على هجمات شنها التنظيم أمس، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين للنظام.

ومع ازدياد هجمات "داعش" في الآونة الأخيرة ضد النظام، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات تُرافِقها غارات روسية دعمًا للنظام السوري، وتستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
21 قتيلًا من "داعش" في غارات روسية على البادية السورية
سبق

قُتِل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي بغارات روسية في مواقعهم بالبادية السورية؛ بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر "داعش" في مواقع عدة في البادية، وأكثر من نصف قتلى التنظيم في شرق دير الزور.

وأضاف أن الغارات جاءت ردًّا على هجمات شنها التنظيم أمس، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين للنظام.

ومع ازدياد هجمات "داعش" في الآونة الأخيرة ضد النظام، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات تُرافِقها غارات روسية دعمًا للنظام السوري، وتستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
05:23 PM

21 قتيلًا من "داعش" في غارات روسية على البادية السورية

130 ضربة جوية خلال 24 ساعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
127

قُتِل 21 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي بغارات روسية في مواقعهم بالبادية السورية؛ بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).

وأوضح المرصد أن الطائرات الروسية شنت 130 ضربة جوية على الأقل خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر "داعش" في مواقع عدة في البادية، وأكثر من نصف قتلى التنظيم في شرق دير الزور.

وأضاف أن الغارات جاءت ردًّا على هجمات شنها التنظيم أمس، وأسفرت عن مقتل ثمانية عناصر من المسلحين الموالين للنظام.

ومع ازدياد هجمات "داعش" في الآونة الأخيرة ضد النظام، تحولت البادية إلى مسرح لاشتباكات تُرافِقها غارات روسية دعمًا للنظام السوري، وتستهدف مواقع المقاتلين المتطرفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,631
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,032
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,664

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة