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"طيب" مديراً تنفيذيًا للعمليات المساندة بشركة الخدمات الأرضية

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة لخدمات الأرضية قراراً بتعيين الدكتور ممدوح بن طاهر طيب بمنصب المدير التنفيذي للعمليات المساندة بالشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال قسم العمليات من جامعة توتينهام بعنوان (تأثير شراء الخدمة على أداء شركات الطيران)، إضافة إلى خبرته الممتدة لأكثر من 28 عامًا في إدارات الخطوط السعودية.

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"طيب" مديراً تنفيذيًا للعمليات المساندة بشركة الخدمات الأرضية
سبق

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة لخدمات الأرضية قراراً بتعيين الدكتور ممدوح بن طاهر طيب بمنصب المدير التنفيذي للعمليات المساندة بالشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال قسم العمليات من جامعة توتينهام بعنوان (تأثير شراء الخدمة على أداء شركات الطيران)، إضافة إلى خبرته الممتدة لأكثر من 28 عامًا في إدارات الخطوط السعودية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:35 PM

"طيب" مديراً تنفيذيًا للعمليات المساندة بشركة الخدمات الأرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر الرئيس التنفيذي لشركة لخدمات الأرضية قراراً بتعيين الدكتور ممدوح بن طاهر طيب بمنصب المدير التنفيذي للعمليات المساندة بالشركة.

جدير بالذكر أن الدكتور ممدوح حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال قسم العمليات من جامعة توتينهام بعنوان (تأثير شراء الخدمة على أداء شركات الطيران)، إضافة إلى خبرته الممتدة لأكثر من 28 عامًا في إدارات الخطوط السعودية.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

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