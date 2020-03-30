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الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة

أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.
ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.
ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:30 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:44 PM

الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.
ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

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