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مع اقتراب الشتاء.. أسعار النفط تقفز إلى 83.46 دولارًا للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت، 28 سنتًا أو 0.3% إلى 83.46 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 0.3% أمس الأربعاء.

وعوضت أسعار النفط خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% إلى 80.66 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها 0.3% في اليوم السابق.

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مع اقتراب الشتاء.. أسعار النفط تقفز إلى 83.46 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت، 28 سنتًا أو 0.3% إلى 83.46 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 0.3% أمس الأربعاء.

وعوضت أسعار النفط خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% إلى 80.66 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها 0.3% في اليوم السابق.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:32 AM

مع اقتراب الشتاء.. أسعار النفط تقفز إلى 83.46 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت، 28 سنتًا أو 0.3% إلى 83.46 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 0.3% أمس الأربعاء.

وعوضت أسعار النفط خسائرها السابقة بفضل توقعات بأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مع اقتراب الشتاء ربما يقود التحول إلى النفط للوفاء بالطلب على الوقود من أجل التدفئة.

وصعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% إلى 80.66 دولارًا للبرميل، بعد تراجعها 0.3% في اليوم السابق.

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