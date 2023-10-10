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أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر

أزالت  105 سيارات تالفة من الأحياء شمال المحافظة

أزالت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر ضمن حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي 105 سيارات تالفة من أحياء شمال الخبر، في إطار الجهود المستمرة للبلدية لمعالجة التشوه البصري .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات نفذت هذه الحملة، التي تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات، لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

وأكد أن مثل هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح "الزايدي" أن العمل مستمر على رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من مختلف أحياء الخبر بعد وضع ملصقات إشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وأزالتها قبل أن يتم إزالتها عن طريق البلدية.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة من خلال مركز 940.

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أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر
سبق

أزالت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر ضمن حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي 105 سيارات تالفة من أحياء شمال الخبر، في إطار الجهود المستمرة للبلدية لمعالجة التشوه البصري .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات نفذت هذه الحملة، التي تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات، لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

وأكد أن مثل هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح "الزايدي" أن العمل مستمر على رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من مختلف أحياء الخبر بعد وضع ملصقات إشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وأزالتها قبل أن يتم إزالتها عن طريق البلدية.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة من خلال مركز 940.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
06:15 PM

أمانة الشرقية تواصل أعمال الإصحاح البيئي بالخبر

أزالت  105 سيارات تالفة من الأحياء شمال المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخبر
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أزالت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة الخبر ضمن حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي 105 سيارات تالفة من أحياء شمال الخبر، في إطار الجهود المستمرة للبلدية لمعالجة التشوه البصري .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن إدارة الخدمات نفذت هذه الحملة، التي تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات، لما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

وأكد أن مثل هذه الحملات ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.

وأوضح "الزايدي" أن العمل مستمر على رفع وإزالة السيارات التالفة والمهملة من مختلف أحياء الخبر بعد وضع ملصقات إشعار لأصحاب السيارات بتصحيح أوضاعها وأزالتها قبل أن يتم إزالتها عن طريق البلدية.

ودعا الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن السيارات التالفة والمهملة من خلال مركز 940.

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