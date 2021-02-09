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نادي سدوس والفريق الكشفي يوقعان اتفاقية تعاون بديوانية آل حسين

في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة البيئة

وقّع نادي سدوس الرياضي، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية، في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة البيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، في مقر النادي بمركز سدوس التابع لمحافظة الدرعية.

وقّع الأمين العام لنادي سدوس سفر بن سالم العتيبي، والمشرف العام على الفريق الكشفي بوقف ديوانية الحسين التاريخية عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في كل البرامج والفعاليات والأنشطة، والمبادرات المتعلقة بخدمة البيئة من توعية وغرس شتلات ونظافة عامة ونشر بذور، وكذلك ورش عمل وندوات في النطاق الجغرافي لمركز سدوس.

وبذلك تهدف إلى الإسهام نحو بيئة أفضل في تحقيق رؤية المملكة 2030م في مجال البيئة.

وبعد مراسم التوقيع تم تنفيذ مبادرتَي: توزيع منشورات تحذر من الاحتطاب، وتنظيف شعيب الحيسية من المواد البلاستيكية ومخلفات المتنزهين.

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نادي سدوس والفريق الكشفي يوقعان اتفاقية تعاون بديوانية آل حسين
سبق

وقّع نادي سدوس الرياضي، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية، في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة البيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، في مقر النادي بمركز سدوس التابع لمحافظة الدرعية.

وقّع الأمين العام لنادي سدوس سفر بن سالم العتيبي، والمشرف العام على الفريق الكشفي بوقف ديوانية الحسين التاريخية عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في كل البرامج والفعاليات والأنشطة، والمبادرات المتعلقة بخدمة البيئة من توعية وغرس شتلات ونظافة عامة ونشر بذور، وكذلك ورش عمل وندوات في النطاق الجغرافي لمركز سدوس.

وبذلك تهدف إلى الإسهام نحو بيئة أفضل في تحقيق رؤية المملكة 2030م في مجال البيئة.

وبعد مراسم التوقيع تم تنفيذ مبادرتَي: توزيع منشورات تحذر من الاحتطاب، وتنظيف شعيب الحيسية من المواد البلاستيكية ومخلفات المتنزهين.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
05:57 PM

نادي سدوس والفريق الكشفي يوقعان اتفاقية تعاون بديوانية آل حسين

في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع نادي سدوس الرياضي، أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع الفريق الكشفي بديوانية آل حسين التاريخية، في مجال المسؤولية المجتمعية لخدمة البيئة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، في مقر النادي بمركز سدوس التابع لمحافظة الدرعية.

وقّع الأمين العام لنادي سدوس سفر بن سالم العتيبي، والمشرف العام على الفريق الكشفي بوقف ديوانية الحسين التاريخية عبدالعزيز بن سليمان الحسين.

وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في كل البرامج والفعاليات والأنشطة، والمبادرات المتعلقة بخدمة البيئة من توعية وغرس شتلات ونظافة عامة ونشر بذور، وكذلك ورش عمل وندوات في النطاق الجغرافي لمركز سدوس.

وبذلك تهدف إلى الإسهام نحو بيئة أفضل في تحقيق رؤية المملكة 2030م في مجال البيئة.

وبعد مراسم التوقيع تم تنفيذ مبادرتَي: توزيع منشورات تحذر من الاحتطاب، وتنظيف شعيب الحيسية من المواد البلاستيكية ومخلفات المتنزهين.

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