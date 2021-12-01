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"إحسان" تُطلق خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجاً

تُتيح استقطاع مبلغ محدد تلقائياً من بطاقة المتبرِّع البنكية

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة؛ حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائياً من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.

ويعدّ برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة، سواء كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.

ويمكن التسجيل في خدمة التبرع اليومي من خلال الدخول إلى منصة إحسان، ومن ثم اختيار التبرع الدوري من قائمة البرامج، والضغط على خيار التبرع اليومي، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، يتلوهما إدخال البطاقات البنكية وإنشاء أمر التبرع.

يُشار إلى أن منصة إحسان تواصل تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي.

وساهمت منصة إحسان بخدماتها في رفع كفاءة عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا؛ عبر خدمات نوعيّة ومتجددة كان آخرها خدمة (تيسّرت) التي تُعنى بسداد فواتير أوامر التنفيذ القضائي عن المعسرين من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات عديدة أخرى تلبي احتياج الفئات المستحقة كالأيتام، وسجناء الحقوق المالية، والأرامل، والمطلقات، والمرضى المحتاجين، وغيرهم.

ووصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة إحسان إلى ما يزيد على مليار و114 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد في إنجاز وطني يُحسب للقطاع الخيري في المملكة.

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"إحسان" تُطلق خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجاً
سبق

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة؛ حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائياً من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.

ويعدّ برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة، سواء كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.

ويمكن التسجيل في خدمة التبرع اليومي من خلال الدخول إلى منصة إحسان، ومن ثم اختيار التبرع الدوري من قائمة البرامج، والضغط على خيار التبرع اليومي، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، يتلوهما إدخال البطاقات البنكية وإنشاء أمر التبرع.

يُشار إلى أن منصة إحسان تواصل تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي.

وساهمت منصة إحسان بخدماتها في رفع كفاءة عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا؛ عبر خدمات نوعيّة ومتجددة كان آخرها خدمة (تيسّرت) التي تُعنى بسداد فواتير أوامر التنفيذ القضائي عن المعسرين من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات عديدة أخرى تلبي احتياج الفئات المستحقة كالأيتام، وسجناء الحقوق المالية، والأرامل، والمطلقات، والمرضى المحتاجين، وغيرهم.

ووصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة إحسان إلى ما يزيد على مليار و114 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد في إنجاز وطني يُحسب للقطاع الخيري في المملكة.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
07:26 PM

"إحسان" تُطلق خدمة "التبرع اليومي" للفئات الأشد احتياجاً

تُتيح استقطاع مبلغ محدد تلقائياً من بطاقة المتبرِّع البنكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" خدمة فرصة التبرع اليومي ضمن برنامج التبرع الدوري التابع للمنصة؛ حيث تُتيح هذه الفرصة استقطاع مبلغ محدد تلقائياً من بطاقة المتبرِّع البنكية، ليصل إلى الفئات الأشد احتياجًا.

ويعدّ برنامج التبرع الدوري أحد إسهامات منصة إحسان للارتقاء بتجربة المتبرع ورقمنتها؛ حيث يتيح التبرع التلقائي خلال الفترة الزمنية المختارة، سواء كانت شهرية أو يومية؛ توجيهها لعدد من المجالات الخيرية؛ كرعاية الأيتام، والرعاية الصحية، وإعانة المعسرين، وسُقيا الماء.

ويمكن التسجيل في خدمة التبرع اليومي من خلال الدخول إلى منصة إحسان، ومن ثم اختيار التبرع الدوري من قائمة البرامج، والضغط على خيار التبرع اليومي، ثم تحديد المبلغ ومجال التبرع، يتلوهما إدخال البطاقات البنكية وإنشاء أمر التبرع.

يُشار إلى أن منصة إحسان تواصل تطوير خدمات رقمية من شأنها تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية عالية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) التي تعمل على تمكين المنصة رقميًا منذ إطلاقها شهر مارس الماضي.

وساهمت منصة إحسان بخدماتها في رفع كفاءة عملية التبرع للفئات الأشد احتياجًا؛ عبر خدمات نوعيّة ومتجددة كان آخرها خدمة (تيسّرت) التي تُعنى بسداد فواتير أوامر التنفيذ القضائي عن المعسرين من مستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات عديدة أخرى تلبي احتياج الفئات المستحقة كالأيتام، وسجناء الحقوق المالية، والأرامل، والمطلقات، والمرضى المحتاجين، وغيرهم.

ووصل إجمالي التبرعات التي تلقتها منصة إحسان إلى ما يزيد على مليار و114 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد في إنجاز وطني يُحسب للقطاع الخيري في المملكة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,322

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