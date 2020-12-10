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أمير جازان يفتتح المرحلة الأولى من مشروع "منتزه الدرب العام"

وجه بضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع منتزه محافظة الدرب العام، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع لإيجاز من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي يقع على مساحة قدرها 81759 متراً مربعاً وتبلغ تكلفته الإجمالية 8.300.000 ريال، ويحوي الكثير من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية، وممشىً رياضياً بطول يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائياً ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، ومدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع، ومنطقة مخصصة لركوب الخيل بمساحة 10000 متر مربع، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع لألعاب الأطفال ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأكد أمير جازان في ختام الافتتاح على أهمية المشروع في خدمة أهالي الدرب وزوار المحافظة، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود، وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، وعدد من المسؤولين.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر الدرب جازان محافظة الدرب منتزه الدرب العام منتزه الدرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يفتتح المرحلة الأولى من مشروع "منتزه الدرب العام"
سبق

افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع منتزه محافظة الدرب العام، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع لإيجاز من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي يقع على مساحة قدرها 81759 متراً مربعاً وتبلغ تكلفته الإجمالية 8.300.000 ريال، ويحوي الكثير من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية، وممشىً رياضياً بطول يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائياً ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، ومدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع، ومنطقة مخصصة لركوب الخيل بمساحة 10000 متر مربع، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع لألعاب الأطفال ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأكد أمير جازان في ختام الافتتاح على أهمية المشروع في خدمة أهالي الدرب وزوار المحافظة، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود، وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، وعدد من المسؤولين.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:58 PM
اخر تعديل
11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
12:40 AM

أمير جازان يفتتح المرحلة الأولى من مشروع "منتزه الدرب العام"

وجه بضرورة مضاعفة الجهود وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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افتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، المرحلة الأولى لمشروع منتزه محافظة الدرب العام، وذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.

واستمع لإيجاز من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، عن المشروع الذي يقع على مساحة قدرها 81759 متراً مربعاً وتبلغ تكلفته الإجمالية 8.300.000 ريال، ويحوي الكثير من المواقع السياحية والترفيهية والتجارية والاستثمارية، وممشىً رياضياً بطول يصل إلى 1600 متر طولي، ومجرى مائياً ونوافير بطول 800 متر طولي، وممشى للدراجات وذوي الاحتياجات الخاصة بطول 1600 متر طولي، ومدينة مائية بمساحة 35000 متر مربع، ومنطقة مخصصة لركوب الخيل بمساحة 10000 متر مربع، بالإضافة إلى مطل وشلال ومناطق خضراء، وموقع للاحتفالات، ومواقع لألعاب الأطفال ومواقع مخصصة للمطاعم.

وأكد أمير جازان في ختام الافتتاح على أهمية المشروع في خدمة أهالي الدرب وزوار المحافظة، موجهاً بضرورة مضاعفة الجهود، وتقديم كل ما يخدم الأهالي والزوار.

حضر الافتتاح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، وعدد من المسؤولين.

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