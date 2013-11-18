أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن سبب الحادث يعود إلى عبث الأطفال؛ ودعا الجميع إلى عدم ترك مصادر الحريق في متناول أيدي الأطفال، وإبعادها عنهم، وأكد ضرورة توافُر وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق، وطفايات.. متمنيًا السلامة للجميع.

تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إخماد حريق، اندلع بمنزل، دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-.

القريات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع في منزل.. ولا إصابات عبدالله البرقاوي سبق 2021-11-17 تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إخماد حريق، اندلع بمنزل، دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-. أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن سبب الحادث يعود إلى عبث الأطفال؛ ودعا الجميع إلى عدم ترك مصادر الحريق في متناول أيدي الأطفال، وإبعادها عنهم، وأكد ضرورة توافُر وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق، وطفايات.. متمنيًا السلامة للجميع.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 10:06 PM

القريات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع في منزل.. ولا إصابات





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تمكَّنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة القريات من إخماد حريق، اندلع بمنزل، دون تسجيل إصابات -ولله الحمد-.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن سبب الحادث يعود إلى عبث الأطفال؛ ودعا الجميع إلى عدم ترك مصادر الحريق في متناول أيدي الأطفال، وإبعادها عنهم، وأكد ضرورة توافُر وسائل السلامة في المنزل من كواشف للحريق، وطفايات.. متمنيًا السلامة للجميع.