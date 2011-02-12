النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حضور دولي وعلاج عن بُعد.. "الدوار واضطراب السمع 6" يتهيأ للانطلاق بالدمام

27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها في مؤتمر ينظمه "تخصصي الملك فهد" غداً

تنطلق، غداً السبت، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة؛ برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ حيث يستمر المؤتمر يومين.

وأكد رئيس الملتقى الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يقام في فندق مريديان الخبر بمشاركة 27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها يقدمون 30 محاضرة و6 ورش عمل يناقش مستجدات الدوار بدءاً من التشخيص ثم الفحوصات والعلاج؛ حيث يشارك المتحدثون خبراتهم في الطرق الحديثة في التشخيص ومنها تفعيل العلاج عن بعد لاسيما خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الزهراني" أن المؤتمر في نسخته السادسة الحالية يتميز بمشاركة واسعة من المختصين في اضطرابات السمع وزراعة القوقعة؛ حيث يناقش المختصون طرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الاجهزة المقترنه به كالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث"، كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة، والتي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثاً من خارج المملكة يمثلون عدداً من الدول من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين تبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر 23 ساعة معتمدة.

الدمام مستشفى الملك فهد التخصصي الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة الدوار واضطراب السمع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
حضور دولي وعلاج عن بُعد.. "الدوار واضطراب السمع 6" يتهيأ للانطلاق بالدمام
سبق

تنطلق، غداً السبت، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة؛ برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ حيث يستمر المؤتمر يومين.

وأكد رئيس الملتقى الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يقام في فندق مريديان الخبر بمشاركة 27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها يقدمون 30 محاضرة و6 ورش عمل يناقش مستجدات الدوار بدءاً من التشخيص ثم الفحوصات والعلاج؛ حيث يشارك المتحدثون خبراتهم في الطرق الحديثة في التشخيص ومنها تفعيل العلاج عن بعد لاسيما خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الزهراني" أن المؤتمر في نسخته السادسة الحالية يتميز بمشاركة واسعة من المختصين في اضطرابات السمع وزراعة القوقعة؛ حيث يناقش المختصون طرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الاجهزة المقترنه به كالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث"، كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة، والتي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثاً من خارج المملكة يمثلون عدداً من الدول من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين تبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر 23 ساعة معتمدة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
06:03 PM

حضور دولي وعلاج عن بُعد.. "الدوار واضطراب السمع 6" يتهيأ للانطلاق بالدمام

27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها في مؤتمر ينظمه "تخصصي الملك فهد" غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
1,381

تنطلق، غداً السبت، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة؛ برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ حيث يستمر المؤتمر يومين.

وأكد رئيس الملتقى الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يقام في فندق مريديان الخبر بمشاركة 27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها يقدمون 30 محاضرة و6 ورش عمل يناقش مستجدات الدوار بدءاً من التشخيص ثم الفحوصات والعلاج؛ حيث يشارك المتحدثون خبراتهم في الطرق الحديثة في التشخيص ومنها تفعيل العلاج عن بعد لاسيما خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الزهراني" أن المؤتمر في نسخته السادسة الحالية يتميز بمشاركة واسعة من المختصين في اضطرابات السمع وزراعة القوقعة؛ حيث يناقش المختصون طرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الاجهزة المقترنه به كالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث"، كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة، والتي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثاً من خارج المملكة يمثلون عدداً من الدول من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين تبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر 23 ساعة معتمدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,758
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,395
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,069
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,091

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة