حضور دولي وعلاج عن بُعد.. "الدوار واضطراب السمع 6" يتهيأ للانطلاق بالدمام

27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها في مؤتمر ينظمه "تخصصي الملك فهد" غداً

تنطلق، غداً السبت، فعاليات المؤتمر السادس للدوار واضطرابات السمع الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بالتعاون مع الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة؛ برعاية الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي؛ حيث يستمر المؤتمر يومين.

وأكد رئيس الملتقى الدكتور مساعد الزهراني، أن المؤتمر الذي يقام في فندق مريديان الخبر بمشاركة 27 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها يقدمون 30 محاضرة و6 ورش عمل يناقش مستجدات الدوار بدءاً من التشخيص ثم الفحوصات والعلاج؛ حيث يشارك المتحدثون خبراتهم في الطرق الحديثة في التشخيص ومنها تفعيل العلاج عن بعد لاسيما خلال جائحة كورونا.

وأوضح "الزهراني" أن المؤتمر في نسخته السادسة الحالية يتميز بمشاركة واسعة من المختصين في اضطرابات السمع وزراعة القوقعة؛ حيث يناقش المختصون طرق التشخيص ووسائل التأهيل لفاقدي السمع، وبرمجة وتحديثات جهاز زراعة القوقعة الخارجي ودعم الاجهزة المقترنه به كالهاتف المحمول والسماعات الهوائية "بلوتوث"، كما سيتم طرح مبادرة المستشفيات التخصصية بوزارة الصحة عن إرشادات الممارسة السريرية لزراعة القوقعة، والتي نشرت في المجلة الطبية السعودية وإمكانية تعميمها على مراكز زراعة القوقعة بالمملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 12 متحدثاً من خارج المملكة يمثلون عدداً من الدول من بينها الكويت ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والبرازيل والدنمارك وهولندا، في حين تبلغ عدد الساعات المعتمدة للمؤتمر 23 ساعة معتمدة.