صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ بحوزته (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومسدس، وطلقات نارية، وسلاحان أبيضان. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

"دوريات المجاهدين بالدرب" تقبض على مواطن بحوزته أسلحة و17 كيلوجرامًا من الحشيش وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-02 صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ بحوزته (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومسدس، وطلقات نارية، وسلاحان أبيضان. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443 12:14 AM

"دوريات المجاهدين بالدرب" تقبض على مواطن بحوزته أسلحة و17 كيلوجرامًا من الحشيش اتُّخذت الإجراءات النظامية الأولية وأُحيلت القضية لجهة الاختصاص





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صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان بأن دوريات المجاهدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ بحوزته (17) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومسدس، وطلقات نارية، وسلاحان أبيضان. وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.