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"تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان"

لم يوضح سبب الإجراء

علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.

وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.

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"تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان"
سبق

علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.

وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:52 PM

"تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان"

لم يوضح سبب الإجراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,606

علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.

وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.

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