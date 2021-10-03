"تويتر" يعلق حساب المتحدث باسم "طالبان"

علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.
وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.
علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.
وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.
علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.
وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.
علق موقع "تويتر"، اليوم (الأحد)، حساب المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد.
وكتبت إدارة "تويتر" على حساب "مجاهد" عبارة "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون الإفصاح عن تفاصيل.