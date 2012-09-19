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السلطات اللبنانية تعثر على 20 طنًّا من "نترات الأمونيوم" داخل حي سكني

نُقلت إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (السبت)، شاحنة تحتوي على 20 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم داخل أحد أحياء مدينة بعلبك.

وتَوَجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، برفقة كبار الضباط، لتفقد مضبوطات شاحنة في سهل بدنايل، محملة بعشرين طنًّا من نترات الأمونيوم، ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية.

وأوضح "مولوي" أن السلطات ستُجري مسحًا شاملًا للمنطقة، بعد نقل المضبوطات إلى مكان آمن؛ تفاديًّا لأي خطر يمكن وقوعه بسبب تعرض المواد للحرارة أو الشمس.

من جهتها، ذكرت الوكالة الرسمية للإعلام أن الشاحنة نقلت إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل.

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السلطات اللبنانية تعثر على 20 طنًّا من "نترات الأمونيوم" داخل حي سكني
سبق

ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (السبت)، شاحنة تحتوي على 20 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم داخل أحد أحياء مدينة بعلبك.

وتَوَجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، برفقة كبار الضباط، لتفقد مضبوطات شاحنة في سهل بدنايل، محملة بعشرين طنًّا من نترات الأمونيوم، ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية.

وأوضح "مولوي" أن السلطات ستُجري مسحًا شاملًا للمنطقة، بعد نقل المضبوطات إلى مكان آمن؛ تفاديًّا لأي خطر يمكن وقوعه بسبب تعرض المواد للحرارة أو الشمس.

من جهتها، ذكرت الوكالة الرسمية للإعلام أن الشاحنة نقلت إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل.

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
04:55 PM

السلطات اللبنانية تعثر على 20 طنًّا من "نترات الأمونيوم" داخل حي سكني

نُقلت إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت السلطات اللبنانية، اليوم (السبت)، شاحنة تحتوي على 20 طنًّا من مادة نترات الأمونيوم داخل أحد أحياء مدينة بعلبك.

وتَوَجه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، برفقة كبار الضباط، لتفقد مضبوطات شاحنة في سهل بدنايل، محملة بعشرين طنًّا من نترات الأمونيوم، ضبطتها مفرزة بعلبك القضائية.

وأوضح "مولوي" أن السلطات ستُجري مسحًا شاملًا للمنطقة، بعد نقل المضبوطات إلى مكان آمن؛ تفاديًّا لأي خطر يمكن وقوعه بسبب تعرض المواد للحرارة أو الشمس.

من جهتها، ذكرت الوكالة الرسمية للإعلام أن الشاحنة نقلت إلى منطقة آمنة في سهل بدنايل.

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