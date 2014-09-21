التزام "أوبك+" بالتخفيضات النفطية يرتفع إلى 116% في أغسطس

"باركيندو": العالم يحتاج استثمارات مستمرة وكافية في فئات الطاقة

أعلن مصدران من مجموعة منتجي النفط أوبك+ لوكالة "رويترز"، أن التزام المجموعة بتخفيضات الإنتاج ارتفع إلى 116% في أغسطس من 109% في يوليو.

من جهة أخرى، قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، اليوم الثلاثاء: إن العالم يحتاج استثمارات مستمرة وكافية ويمكن التنبؤ بها في جميع فئات الطاقة.

وأضاف أمين عام أوبك، أن صانعي السياسات "يوضعون موضع المساءلة" بشأن تغير المناخ، ويصف ذلك بأنه "خطير".

وكانت أوبك قد قلصت -الشهر الحالي- توقعها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب السلالة المتحورة دلتا، وقالت إن المزيد من التعافي سيتأخر جزئيًّا حتى العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.