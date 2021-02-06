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"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

بعد إعلان "بايدن" دعم المملكة لمواجهة تهديدات قوات تدعمها طهران

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيراً إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكرياً ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب، قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".

وفي الشأن اليمني قال "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن"، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشدداً على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

السعودية محاربة الإرهاب البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية المملكة العربية السعودية مكافحة الإرهاب وزارة الدفاع الأميركية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها
سبق

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيراً إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكرياً ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب، قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".

وفي الشأن اليمني قال "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن"، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشدداً على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:22 AM
اخر تعديل
06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:28 AM

"البنتاجون": السعودية شريك في محاربة الإرهاب.. وندعمها للدفاع عن سيادتها

بعد إعلان "بايدن" دعم المملكة لمواجهة تهديدات قوات تدعمها طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، أن السعودية ما زالت شريكاً في محاربة الإرهاب بالمنطقة، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، سندعم السعودية للدفاع عن سيادتها بوجه التهديدات، مشيراً إلى أن دعم واشنطن للرياض ليس عسكرياً ولها الحق بالدفاع عن نفسها.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران.

وقال في خطاب من وزارة الخارجية هو الأول له حول السياسات الدولية لإدارته، الخميس، "السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران".

كما أعلن عودة الدبلوماسية الأميركية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد دونالد ترمب، قائلاً "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً "سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون".

وفي الشأن اليمني قال "طلبت من فريقي دعم مبادرة وقف إطلاق النار في اليمن"، معلناً وقف دعم العمليات القتالية هناك، مشدداً على أهمية وضع نهاية للحرب في اليمن.

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