"السديس": ننسق مع "الحج" على آلية استقبال المعتمرين

أكد أهمية تطوير مسار التجربة بالمسجد الحرام

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أهمية تطوير مسار التجربة بالمسجد الحرام.

جاء ذلك خلال اجتماعه بالأمير عبدالله بن بندر رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر الشبكة المرئية.

وأضاف الشيخ السديس أن الرئاسة تقوم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، كما تتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

وبيّن حرص الرئاسة العامة على التأكد من كل الاستعدادات لاستقبال المعتمرين، وتوفير كل الخدمات لهم بما يتوافق مع توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.