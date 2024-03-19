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"الخدمات الطبية بالأمن العام" تنفّذ محاضرة توعوية للوقاية من كورونا

شملت التعريف بأعراضه وطرق الوقاية وأهمية الحجر الصحي والعزل المنزلي

نفّذت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام -المركز الصحي بالحرم المكي الشريف- محاضرة توعوية لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة لأمن الطرق بالتعاون مع مركز العمليات الأمنية 911 الحملة التوعوية، عن فيروس كورونا المستجد nCoVID-19، شملت محاضرات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وشملت المحاضرة معلومات عن الحجر الصحي والعزل المنزلي، ولمحة تاريخية عن العزل في الإسلام، وتم خلال المحاضرة مشاهدة عرض مرئي عن الحجر والعزل الصحي، كما تم توزيع مطويات مفصلة من إعداد المركز الصحي عن الوباء، مع التطبيق العملي لكيفية الاستخدام الصحيح للكمامات والمعقمات.

وفي نهاية المحاضرة تم عقد حلقة مناقشة مع الحضور تحت رعاية الفريق أول ركن خالد قرار الحربي مدير الأمن العام.

إدارة الخدمات الطبية الأمن العام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخدمات الطبية بالأمن العام" تنفّذ محاضرة توعوية للوقاية من كورونا
سبق

نفّذت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام -المركز الصحي بالحرم المكي الشريف- محاضرة توعوية لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة لأمن الطرق بالتعاون مع مركز العمليات الأمنية 911 الحملة التوعوية، عن فيروس كورونا المستجد nCoVID-19، شملت محاضرات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وشملت المحاضرة معلومات عن الحجر الصحي والعزل المنزلي، ولمحة تاريخية عن العزل في الإسلام، وتم خلال المحاضرة مشاهدة عرض مرئي عن الحجر والعزل الصحي، كما تم توزيع مطويات مفصلة من إعداد المركز الصحي عن الوباء، مع التطبيق العملي لكيفية الاستخدام الصحيح للكمامات والمعقمات.

وفي نهاية المحاضرة تم عقد حلقة مناقشة مع الحضور تحت رعاية الفريق أول ركن خالد قرار الحربي مدير الأمن العام.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:29 PM

"الخدمات الطبية بالأمن العام" تنفّذ محاضرة توعوية للوقاية من كورونا

شملت التعريف بأعراضه وطرق الوقاية وأهمية الحجر الصحي والعزل المنزلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفّذت إدارة الخدمات الطبية بالأمن العام -المركز الصحي بالحرم المكي الشريف- محاضرة توعوية لمنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة لأمن الطرق بالتعاون مع مركز العمليات الأمنية 911 الحملة التوعوية، عن فيروس كورونا المستجد nCoVID-19، شملت محاضرات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وشملت المحاضرة معلومات عن الحجر الصحي والعزل المنزلي، ولمحة تاريخية عن العزل في الإسلام، وتم خلال المحاضرة مشاهدة عرض مرئي عن الحجر والعزل الصحي، كما تم توزيع مطويات مفصلة من إعداد المركز الصحي عن الوباء، مع التطبيق العملي لكيفية الاستخدام الصحيح للكمامات والمعقمات.

وفي نهاية المحاضرة تم عقد حلقة مناقشة مع الحضور تحت رعاية الفريق أول ركن خالد قرار الحربي مدير الأمن العام.

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