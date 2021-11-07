"العنزي" يطلع على خطة بلدية الوديعة لمعالجة التشوُّه البصري خلال 3 أشهر

تستهدف هذه المرحلة أعمدة الإنارة المصدومة والأرصفة المكسورة والحُفَر

نوَّه محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، للخدمات البلدية والقروية، وتطوير وتنمية مناطق السعودية، ورفع مستوى جودة الحياة في مدن ومحافظات السعودية، بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

جاء ذلك خلال اطلاعه في مكتبه اليوم على خطة بلدية الوديعة لمعالجة التشوُّه البصري خلال الـ90 يومًا الماضية، وكذلك الخطة المستقبلية خلال الـ90 القادمة، التي تستهدف في هذه المرحلة أعمدة الإنارة المصدومة أو المائلة، والأرصفة المكسورة والحُفَر والتشققات الأسفلتية، والنظافة والصبات والحواجز الخرسانية، والسيارات التالفة، والكتابات على الجدران والمباني، وأعمال شركات الخدمات من صرف ومياه وكهرباء وهاتف، وأعمال عقود الجهات الحكومية واللوحات المخالفة والمصدومة، بحضور رئيس بلدية الوديعة وليد بن محمد لسلوم.

وأشار إلى أنه جرى رصد (٢٩٠) موقعًا في هذا الإطار في الوديعة، ومعالجة حتى الآن ما يزيد على (260) موقعًا، ومعالجة البقية خلال (90) يومًا، متطلعًا إلى مواصلة الجهود بعد الانتهاء من هذا البرنامج، والانتقال لمرحلة لاحقة للارتقاء بجماليات المواقع إلى مستويات أعلى بإذن الله.

وأكد رئيس البلدية أن الدعم الذي تجده البلدية من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة نجران، المهندس / عبدالله بن عايض دلبوح، وتعاون الجميع، يحفزان لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة، وتشمل معالجة التشوه البصري بجميع المواقع بالوديعة، مع تكثيف الجانب التوعوي لنشر ثقافة الوعي، وتعزيز القيم والمفاهيم لدى أفراد المجتمع بالوديعة للمحافظة على المكتسبات الوطنية.

وأشار إلى أن الخطة ستكون من خلال الممكنات التقنية، والمشاركة المجتمعية، والرقابة والمتابعة، بجانب التوعية من خلال الإعلام.. موضحًا قنوات الرصد المخصصة للخطة، وهي معدات التصوير الرقمي، والبلاغات الخاصة بالتشوه البصري.

كما شكر "العنزي" رئيس بلدية الوديعة على المجهود الملموسة من البلدية في معالجة التشوُّه البصري، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها بلدية الوديعة بشكل مميز.