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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": مفهوم "الميانة" في المجتمع أصبح شكلاً من الاستغلال

قال إنها تشكِّل خللاً في السلم الاجتماعي

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن مفهوم الميانة في المجتمع أصبح شكلاً من أشكال الاستغلال، وإن مشكلتنا الحقيقية دائمًا تكمن في تطبيق المفهوم، وليس في المفهوم نفسه. كما قال إن الميانة تُشكِّل خللاً في السلم الاجتماعي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الإعلامي "محمد الطميحي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والشِّعر، وثناء العرفج على شباب الأحساء وجازان بأنهم ظاهرة في اللغة العربية والشِّعر.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "1001 طريقة للكرم"، وعبَّر عن وجهة نظره في مفهوم "الكرم في الأكل".

إما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا، يعرض مقتطفات من زيارة عامل المعرفة أحمد العرفج لمعرض الرياض للسيارات، الذي أشاد فيه بالتنظيم الاحترافي، وبلباقة ولطافة المنظمين والمنظمات.

وفي سياق سيرة وتر روى الناقد الفني الكبير "علي فقندش" قصة أغنية "الحب كله" لأم كلثوم، وهل صحيح أنها كُتبت في جدة أم لا؟

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": مفهوم "الميانة" في المجتمع أصبح شكلاً من الاستغلال
سبق

قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن مفهوم الميانة في المجتمع أصبح شكلاً من أشكال الاستغلال، وإن مشكلتنا الحقيقية دائمًا تكمن في تطبيق المفهوم، وليس في المفهوم نفسه. كما قال إن الميانة تُشكِّل خللاً في السلم الاجتماعي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الإعلامي "محمد الطميحي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والشِّعر، وثناء العرفج على شباب الأحساء وجازان بأنهم ظاهرة في اللغة العربية والشِّعر.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "1001 طريقة للكرم"، وعبَّر عن وجهة نظره في مفهوم "الكرم في الأكل".

إما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا، يعرض مقتطفات من زيارة عامل المعرفة أحمد العرفج لمعرض الرياض للسيارات، الذي أشاد فيه بالتنظيم الاحترافي، وبلباقة ولطافة المنظمين والمنظمات.

وفي سياق سيرة وتر روى الناقد الفني الكبير "علي فقندش" قصة أغنية "الحب كله" لأم كلثوم، وهل صحيح أنها كُتبت في جدة أم لا؟

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:29 PM

بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": مفهوم "الميانة" في المجتمع أصبح شكلاً من الاستغلال

قال إنها تشكِّل خللاً في السلم الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن مفهوم الميانة في المجتمع أصبح شكلاً من أشكال الاستغلال، وإن مشكلتنا الحقيقية دائمًا تكمن في تطبيق المفهوم، وليس في المفهوم نفسه. كما قال إن الميانة تُشكِّل خللاً في السلم الاجتماعي.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة المشي مقطعًا مع الإعلامي "محمد الطميحي"، تحدث من خلاله عن علاقته بالمشي والشِّعر، وثناء العرفج على شباب الأحساء وجازان بأنهم ظاهرة في اللغة العربية والشِّعر.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "1001 طريقة للكرم"، وعبَّر عن وجهة نظره في مفهوم "الكرم في الأكل".

إما في فقرة البرواز فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا، يعرض مقتطفات من زيارة عامل المعرفة أحمد العرفج لمعرض الرياض للسيارات، الذي أشاد فيه بالتنظيم الاحترافي، وبلباقة ولطافة المنظمين والمنظمات.

وفي سياق سيرة وتر روى الناقد الفني الكبير "علي فقندش" قصة أغنية "الحب كله" لأم كلثوم، وهل صحيح أنها كُتبت في جدة أم لا؟

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