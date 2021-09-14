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شاهد.. حملة ميدانية تغلق مستودعاً لمنتجات التبغ المجهولة بجدة

2750 علبة لا تحمل ختم ضريبة و200 تنباك و45 كيلو تبغ خام

أغلقت فرق رصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة محافظة جدة، مستودعاً لمنتجات التبغ مجهولة المصدر بحي البغدادية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوّه البصري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن ضبط 2995 من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات التبغ مخالف ولا يحمل أختاماً ضريبية، مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمصادرة تمت بمشاركة كل من وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والجمارك؛ حيث جرت مصادرة 2750 من علب الدخان التي لا تحمل ختم ضريبة، و200 عبوة تنباك، و45 كيلو تبغ خام مجهول المصدر.

وأضاف "الدقس": "جرت مصادرة جميع الكميات من قِبل جهة الاختصاص وإغلاق المستودع بأختام الأمانة".

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شاهد.. حملة ميدانية تغلق مستودعاً لمنتجات التبغ المجهولة بجدة
سبق

أغلقت فرق رصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة محافظة جدة، مستودعاً لمنتجات التبغ مجهولة المصدر بحي البغدادية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوّه البصري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن ضبط 2995 من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات التبغ مخالف ولا يحمل أختاماً ضريبية، مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمصادرة تمت بمشاركة كل من وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والجمارك؛ حيث جرت مصادرة 2750 من علب الدخان التي لا تحمل ختم ضريبة، و200 عبوة تنباك، و45 كيلو تبغ خام مجهول المصدر.

وأضاف "الدقس": "جرت مصادرة جميع الكميات من قِبل جهة الاختصاص وإغلاق المستودع بأختام الأمانة".

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:51 PM

شاهد.. حملة ميدانية تغلق مستودعاً لمنتجات التبغ المجهولة بجدة

2750 علبة لا تحمل ختم ضريبة و200 تنباك و45 كيلو تبغ خام

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عبدالله الراجحي - جدة
2
1,061

أغلقت فرق رصد ومعالجة الظواهر السلبية التابعة لأمانة محافظة جدة، مستودعاً لمنتجات التبغ مجهولة المصدر بحي البغدادية؛ وذلك إثر حملة ميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية والتشوّه البصري في الطرق وداخل الأحياء، وأسفرت الجولات عن ضبط 2995 من منتجات التبغ مجهولة المصدر بمشاركة الجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية، المهندس عمرو الدقس؛ أن الفرق الرقابية تمكنت من رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات التبغ مخالف ولا يحمل أختاماً ضريبية، مشيراً إلى أن أعمال الرصد والمصادرة تمت بمشاركة كل من وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل والجمارك؛ حيث جرت مصادرة 2750 من علب الدخان التي لا تحمل ختم ضريبة، و200 عبوة تنباك، و45 كيلو تبغ خام مجهول المصدر.

وأضاف "الدقس": "جرت مصادرة جميع الكميات من قِبل جهة الاختصاص وإغلاق المستودع بأختام الأمانة".

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