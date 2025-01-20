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ذوو مريضة "واقعة الدود بجدة" يعلنون وفاتها داخل المستشفى

طالبوا وزارة الصحة بفتح تحقيق حول الواقعة

أعلنت أسرة المريضة "مريم العاصمي" التي كانت ترقد في مستشفى الثغر بجدة، وفوجئ ذووها أمس بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي وفاتها، داخل المستشفى قبل ساعة متأثرة من مرضها التي ألمّ بها ولم يمهلها طويلاً.

وأدخلت "العاصمي" المستشفى الجمعة الماضية؛ بسبب تعرضها لجلطة في القلب، والتي لم تمهلها طويلاً، تاركة خلفها تساؤلات عدّة عن مصير الدود الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي الذي لازمها منذ دخولها المستشفى حتى غادرت الحياة.

وبحسب ذويها فقد تقررت الصلاة عليها بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام، فيما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة مطالبين في وزارة الصحة بضرورة التحقيق في حادثة "الدود" الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، متهمين المستشفى بالإهمال وعدم اللامبالاة.

وكانت "سبق" نشرت مساء أمس شكوى ذوي المريضة تحت عنوان: "شاهد بالفيديو.. دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة" جاء فيه أن ذوي مريضة، ترقد في مستشفى الثغر بجدة، تفاجأوا بوجود "دود"، يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب، أدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام، فيما شكّلت "صحة جدة" حينها فريقاً طبيّاً من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة حالة المريضة عقب نشر الخبر، لتؤكد بعد ذلك في وقت متأخر اليوم، أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

وقال ذوو المريضة "مريم العاصمي" البالغة من العمر 57 عاماً في شكوى تلقتها "سبق" مساء أمس: إن المريضة أدخلت مستشفى الثغر العام بجدة الجمعة الماضية إثر وعكة صحية، تعرضت لها، وأفاد الأطباء بأنها تعاني جلطة في القلب، ما استدعى تنويمها في المستشفى نفسه، ولا تزال فاقدة الوعي حتى الآن، وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافوا: فوجئنا عند زيارتها أمس الأحد بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره. وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيّاً لتبرير خروج "الدود" من أنبوب الجهاز التنفسي.

وأشار ذووها إلى أن القسم بالمستشفى ذاته يتكاثر فيه الذباب من أول وهلة تم إدخال مريضتهم فيه، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيما وصفوه بالإهمال، على حد قولهم.

مستشفى الثغر بجدة مريم العاصمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ذوو مريضة "واقعة الدود بجدة" يعلنون وفاتها داخل المستشفى
سبق

أعلنت أسرة المريضة "مريم العاصمي" التي كانت ترقد في مستشفى الثغر بجدة، وفوجئ ذووها أمس بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي وفاتها، داخل المستشفى قبل ساعة متأثرة من مرضها التي ألمّ بها ولم يمهلها طويلاً.

وأدخلت "العاصمي" المستشفى الجمعة الماضية؛ بسبب تعرضها لجلطة في القلب، والتي لم تمهلها طويلاً، تاركة خلفها تساؤلات عدّة عن مصير الدود الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي الذي لازمها منذ دخولها المستشفى حتى غادرت الحياة.

وبحسب ذويها فقد تقررت الصلاة عليها بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام، فيما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة مطالبين في وزارة الصحة بضرورة التحقيق في حادثة "الدود" الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، متهمين المستشفى بالإهمال وعدم اللامبالاة.

وكانت "سبق" نشرت مساء أمس شكوى ذوي المريضة تحت عنوان: "شاهد بالفيديو.. دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة" جاء فيه أن ذوي مريضة، ترقد في مستشفى الثغر بجدة، تفاجأوا بوجود "دود"، يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب، أدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام، فيما شكّلت "صحة جدة" حينها فريقاً طبيّاً من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة حالة المريضة عقب نشر الخبر، لتؤكد بعد ذلك في وقت متأخر اليوم، أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

وقال ذوو المريضة "مريم العاصمي" البالغة من العمر 57 عاماً في شكوى تلقتها "سبق" مساء أمس: إن المريضة أدخلت مستشفى الثغر العام بجدة الجمعة الماضية إثر وعكة صحية، تعرضت لها، وأفاد الأطباء بأنها تعاني جلطة في القلب، ما استدعى تنويمها في المستشفى نفسه، ولا تزال فاقدة الوعي حتى الآن، وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافوا: فوجئنا عند زيارتها أمس الأحد بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره. وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيّاً لتبرير خروج "الدود" من أنبوب الجهاز التنفسي.

وأشار ذووها إلى أن القسم بالمستشفى ذاته يتكاثر فيه الذباب من أول وهلة تم إدخال مريضتهم فيه، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيما وصفوه بالإهمال، على حد قولهم.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
04:18 PM

ذوو مريضة "واقعة الدود بجدة" يعلنون وفاتها داخل المستشفى

طالبوا وزارة الصحة بفتح تحقيق حول الواقعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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14,535

أعلنت أسرة المريضة "مريم العاصمي" التي كانت ترقد في مستشفى الثغر بجدة، وفوجئ ذووها أمس بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي وفاتها، داخل المستشفى قبل ساعة متأثرة من مرضها التي ألمّ بها ولم يمهلها طويلاً.

وأدخلت "العاصمي" المستشفى الجمعة الماضية؛ بسبب تعرضها لجلطة في القلب، والتي لم تمهلها طويلاً، تاركة خلفها تساؤلات عدّة عن مصير الدود الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي الذي لازمها منذ دخولها المستشفى حتى غادرت الحياة.

وبحسب ذويها فقد تقررت الصلاة عليها بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام، فيما سيوارى جثمانها الثرى بمقبرة المعلاة مطالبين في وزارة الصحة بضرورة التحقيق في حادثة "الدود" الذي خرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، متهمين المستشفى بالإهمال وعدم اللامبالاة.

وكانت "سبق" نشرت مساء أمس شكوى ذوي المريضة تحت عنوان: "شاهد بالفيديو.. دود يخرج من أنبوب جهاز التنفس لمريضة بمستشفى بجدة" جاء فيه أن ذوي مريضة، ترقد في مستشفى الثغر بجدة، تفاجأوا بوجود "دود"، يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي لمريضتهم التي تعاني جلطة في القلب، أدخلت إثرها المستشفى نفسه منذ ثلاثة أيام، فيما شكّلت "صحة جدة" حينها فريقاً طبيّاً من مختلف التخصصات الطبية لمباشرة حالة المريضة عقب نشر الخبر، لتؤكد بعد ذلك في وقت متأخر اليوم، أنه بعد تأكيد النتائج والتحاليل المخبرية تبين أنها يرقات الكيسة المذنبة وهي من مسببات الديدان الشريطية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي والعضلات والجلد والرئة.

وقال ذوو المريضة "مريم العاصمي" البالغة من العمر 57 عاماً في شكوى تلقتها "سبق" مساء أمس: إن المريضة أدخلت مستشفى الثغر العام بجدة الجمعة الماضية إثر وعكة صحية، تعرضت لها، وأفاد الأطباء بأنها تعاني جلطة في القلب، ما استدعى تنويمها في المستشفى نفسه، ولا تزال فاقدة الوعي حتى الآن، وعلى أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافوا: فوجئنا عند زيارتها أمس الأحد بوجود "دود" يخرج من أنبوب جهاز التنفس الصناعي، دون معرفة مصدره. وعند سؤال الطاقم الطبي تعذروا بأنها متوفاة دماغيّاً لتبرير خروج "الدود" من أنبوب الجهاز التنفسي.

وأشار ذووها إلى أن القسم بالمستشفى ذاته يتكاثر فيه الذباب من أول وهلة تم إدخال مريضتهم فيه، مطالبين بلجنة تحقيق حول الحادثة، ومحاسبة المتسببين فيما وصفوه بالإهمال، على حد قولهم.

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