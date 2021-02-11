الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان

قال: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.