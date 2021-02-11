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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان

قال: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:03 AM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على أضم والعرضيات وميسان

قال: مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية مع انعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، والعرضيات، وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع انعدام في الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 7 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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