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قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

أمرابط شارك بالتدريبات وموسى يصل الليلة

كشف نادي النصر عن التقرير الطبي حول إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول عبد الفتاح عسيري وسلطان الغنام ومدة غيابهما عن صفوف الفريق.

وأعلن النادي أن إصابة اللاعب سلطان الغنام هي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة يحتاج خلالها إلى مدة أسبوعين حتى يتمكن من المشاركة في المباريات، بينما إصابة اللاعب عبد الفتاح عسيري هي تمزق في عضلة الساق الخلفية وأيضًا يحتاج إلى مدة أسبوعين للعلاج.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الأربعاء تدريباته اليومية، استعدادًا لملاقاة الفتح، الأحد القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة المغربي نور الدين أمرابط وخماسي المنتخب "أمين بخاري - سامي النجعي - مختار علي - أيمن يحيى - فراس البريكان".

ويصل مساء اليوم للرياض اللاعب أحمد موسى للانخراط في صفوف الفريق تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام
سبق

كشف نادي النصر عن التقرير الطبي حول إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول عبد الفتاح عسيري وسلطان الغنام ومدة غيابهما عن صفوف الفريق.

وأعلن النادي أن إصابة اللاعب سلطان الغنام هي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة يحتاج خلالها إلى مدة أسبوعين حتى يتمكن من المشاركة في المباريات، بينما إصابة اللاعب عبد الفتاح عسيري هي تمزق في عضلة الساق الخلفية وأيضًا يحتاج إلى مدة أسبوعين للعلاج.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الأربعاء تدريباته اليومية، استعدادًا لملاقاة الفتح، الأحد القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة المغربي نور الدين أمرابط وخماسي المنتخب "أمين بخاري - سامي النجعي - مختار علي - أيمن يحيى - فراس البريكان".

ويصل مساء اليوم للرياض اللاعب أحمد موسى للانخراط في صفوف الفريق تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
01:36 AM

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

أمرابط شارك بالتدريبات وموسى يصل الليلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي النصر عن التقرير الطبي حول إصابة ثنائي الفريق الكروي الأول عبد الفتاح عسيري وسلطان الغنام ومدة غيابهما عن صفوف الفريق.

وأعلن النادي أن إصابة اللاعب سلطان الغنام هي عبارة عن تمزق في العضلة الضامة يحتاج خلالها إلى مدة أسبوعين حتى يتمكن من المشاركة في المباريات، بينما إصابة اللاعب عبد الفتاح عسيري هي تمزق في عضلة الساق الخلفية وأيضًا يحتاج إلى مدة أسبوعين للعلاج.

ميدانيًا واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمس الأربعاء تدريباته اليومية، استعدادًا لملاقاة الفتح، الأحد القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت التدريبات مشاركة المغربي نور الدين أمرابط وخماسي المنتخب "أمين بخاري - سامي النجعي - مختار علي - أيمن يحيى - فراس البريكان".

ويصل مساء اليوم للرياض اللاعب أحمد موسى للانخراط في صفوف الفريق تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

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