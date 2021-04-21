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جامعة جازان تقيم مؤتمراً محدوداً "عن بُعد".. والاختبارات حضورية

الطلاب شكوا من التزاحم وسوء التنظيم في عدد من المواقع

تناقض عجيب، كما يصفه طلاب الجامعة، حينما تقوم جامعة جازان بتنظيم مؤتمر محدود عن بُعد، وتعقد اختبارات لحشود من الطلاب حضورياً، وسط ارتباك تنظيمي ومخاوف من الطلاب والطالبات، على إثر التزاحم وسوء التنظيم في بعض مواقع الاختبارات.

واستغرب طلاب الجامعة الإعلان الذي نشرته جامعتهم حول تنظيم كلية ‫طب الأسنان فعالية اليوم البحثي السادس لأطباء الامتياز، برعاية رئيس الجامعة الخميس المقبل 22 أبريل في الساعة 12:30 ظهراً، عبر تطبيق "زووم"، بينما يزجّ بأفواج الطلاب للاختبار حضورياً، وفي ترتيبات دون المستوى الاحترازي.

ويواصل طلاب الجامعة مطالباتهم لوزارة التعليم محاسبة المتسببين الرئيسين في سوء التنظيم في كل المشهد، وليس التركيز على مشهد كلية واحدة أو قاعة واحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تقيم مؤتمراً محدوداً "عن بُعد".. والاختبارات حضورية
سبق

تناقض عجيب، كما يصفه طلاب الجامعة، حينما تقوم جامعة جازان بتنظيم مؤتمر محدود عن بُعد، وتعقد اختبارات لحشود من الطلاب حضورياً، وسط ارتباك تنظيمي ومخاوف من الطلاب والطالبات، على إثر التزاحم وسوء التنظيم في بعض مواقع الاختبارات.

واستغرب طلاب الجامعة الإعلان الذي نشرته جامعتهم حول تنظيم كلية ‫طب الأسنان فعالية اليوم البحثي السادس لأطباء الامتياز، برعاية رئيس الجامعة الخميس المقبل 22 أبريل في الساعة 12:30 ظهراً، عبر تطبيق "زووم"، بينما يزجّ بأفواج الطلاب للاختبار حضورياً، وفي ترتيبات دون المستوى الاحترازي.

ويواصل طلاب الجامعة مطالباتهم لوزارة التعليم محاسبة المتسببين الرئيسين في سوء التنظيم في كل المشهد، وليس التركيز على مشهد كلية واحدة أو قاعة واحدة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
04:46 PM

جامعة جازان تقيم مؤتمراً محدوداً "عن بُعد".. والاختبارات حضورية

الطلاب شكوا من التزاحم وسوء التنظيم في عدد من المواقع

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محمد المواسي - جازان
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تناقض عجيب، كما يصفه طلاب الجامعة، حينما تقوم جامعة جازان بتنظيم مؤتمر محدود عن بُعد، وتعقد اختبارات لحشود من الطلاب حضورياً، وسط ارتباك تنظيمي ومخاوف من الطلاب والطالبات، على إثر التزاحم وسوء التنظيم في بعض مواقع الاختبارات.

واستغرب طلاب الجامعة الإعلان الذي نشرته جامعتهم حول تنظيم كلية ‫طب الأسنان فعالية اليوم البحثي السادس لأطباء الامتياز، برعاية رئيس الجامعة الخميس المقبل 22 أبريل في الساعة 12:30 ظهراً، عبر تطبيق "زووم"، بينما يزجّ بأفواج الطلاب للاختبار حضورياً، وفي ترتيبات دون المستوى الاحترازي.

ويواصل طلاب الجامعة مطالباتهم لوزارة التعليم محاسبة المتسببين الرئيسين في سوء التنظيم في كل المشهد، وليس التركيز على مشهد كلية واحدة أو قاعة واحدة.

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