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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يحذر من التقلبات الجوية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الوجه وأملج حتى 5 مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل تأثيرات هذه الحالة محافظتي الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الأرصاد مدني تبوك التقلبات الجوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يحذر من التقلبات الجوية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل تأثيرات هذه الحالة محافظتي الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:18 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يحذر من التقلبات الجوية

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الوجه وأملج حتى 5 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,342

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل تأثيرات هذه الحالة محافظتي الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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