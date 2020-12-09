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السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك

فرق السلامة باشرت الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي إن البئر رقم (33) تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما.

وأضاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار.

وأشار "حطاب" إلى التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار.

يُذكر أن إنتاج الآبار التي تعرضت للتفجير لا يتجاوز الألفي برميل يومياً.

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السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك
سبق

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي إن البئر رقم (33) تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما.

وأضاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار.

وأشار "حطاب" إلى التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار.

يُذكر أن إنتاج الآبار التي تعرضت للتفجير لا يتجاوز الألفي برميل يومياً.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
02:47 PM

السلطات العراقية تكشف تفاصيل تفجير حقلي نفط كركوك

فرق السلامة باشرت الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، تعرض حقل خباز النفطي بمحافظة كركوك لاعتداء إرهابي بعد تفجير بئرين للنفط بعبوتين ناسفتين.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب في بيان صحفي إن البئر رقم (33) تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة في الساعة (1.30) صباح اليوم أعقبه تفجير ثان للبئر (44) في الساعة (2.00) صباحا أدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما.

وأضاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن فرق السلامة والإطفاء في شركة نفط الشمال والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء والسيطرة على حرائق الآبار.

وأشار "حطاب" إلى التنسيق المشترك مع القوات الأمنية ومع عمليات كركوك وشرطة الطاقة لحماية الحقول والآبار.

يُذكر أن إنتاج الآبار التي تعرضت للتفجير لا يتجاوز الألفي برميل يومياً.

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