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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة خيبر، ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 4 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة خيبر، ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 4 مساءً.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
08:45 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 4 عصراً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة خيبر، ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 4 مساءً.

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