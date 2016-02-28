"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 4 عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة، ومحافظة خيبر، ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 4 مساءً.