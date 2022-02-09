فرع هيئة الصحفيين بتبوك يوقّع اتفاقية تعاون مشترك للتطوير الإعلامي

بهدف دعم قطاع الإعلام بالمنطقة وتعظيم دوره تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

وقّع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، اتفاقية تعاون مع شركة "أول سهل للتطوير" بالمنطقة، بهدف ودعم وتطوير قطاع الإعلام بالمنطقة، وتعظيم دوره المنشود كأحد المحركات الرئيسة الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

ووقّع الاتفاقية مدير فرع هيئة الصحفيين بمنطقة تبوك إبراهيم بن محمود المسلماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة سلمان بن مسلم المالكي، بحضور عددٍ من منسوبي الجهتين، وذلك بمقر الشركة.

وعبّر "المسلماني" عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لدعم قطاع الإعلام، مشيدًا بما تقدمه الشركة من أعمال تطويرية لشركائها في مختلف القطاعات، مرحبًا بالعمل المشترك بين الهيئة والشركة لتمكين الأعمال الإبداعية والمبدعين.

من جانب آخر أكد رئيس مجلس إدارة الشركة حرصه على تفعيل الاتفاقية بما يخدم الجانبين، منوهًا بالدور المهم الذي تلعبه هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة الشأن الإعلامي وقضايا الوطن والمواطن.

وعدَّ الشراكة محطة مهمة ونقلة في مسيرة الشركة بما تقدم من أعمال، متمنيًا تكامل الأدوار من أجل تحقيق البرامج المشتركة بين شركة أول سهل للتطوير وبين فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بهذه المناسبة.



