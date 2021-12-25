بريطانيا تسجِّل 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,891,292، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,857.
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بريطانيا تسجِّل 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,891,292، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,857.
سجَّلت بريطانيا 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
بريطانيا تسجِّل 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت بريطانيا 122,186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و137 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,891,292، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,857.