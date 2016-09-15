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النائب العام يوجه بتوقيف مطلق النار حاملاً رضيعًا

ظهر  على مقطع فيديو وهو يضع فوهة السلاح في فمه

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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النائب العام يوجه بتوقيف مطلق النار حاملاً رضيعًا
سبق

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
04:21 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:55 PM

النائب العام يوجه بتوقيف مطلق النار حاملاً رضيعًا

ظهر  على مقطع فيديو وهو يضع فوهة السلاح في فمه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
31
48,795

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق شخص بعد رصد وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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