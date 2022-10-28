النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني" بعد بيعه "شاهين" بـ 81 ألفًا: كنت أنوي منطقة وعرة وبعد استخارة غيَّرت الوجهة

وصف نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" استقبالاً وتنظيمًا وخدمات

كشف الطاروح فهد بن محمد الجهني، بعد طرحه فرخ شاهين، وبيعه بمزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس بمبلغ (81) ألف ريال، عن أنه كان ينوي وجهة حددها سابقًا في منطقة وعرة للبحث عن الصقور، لكنه استخار في آخر لحظة بعد أدائه صلاة الفجر على طريق الشمال الدولي؛ ليغير الوجهة بعد أن ألهمه الله إلى منطقة سهلة ومنبسطة، تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من الطريق الدولي شرق مدينة عرعر.

وأضاف "الجهني" في فيديو على حساب نادي الصقور السعودي في "تويتر" بأنه أمضى من 5 إلى 7 سنوات في هذه الهواية، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها صقرًا في موقع لم يكن ينوي الذهاب إليه نهائيًّا، لكن النصيب المقسوم وجَّهه إليه.

وأوضح أن شعوره لا يوصف وهو يطرح فرخ الشاهين، ويبيعه في مزاد النادي بمبلغ عالٍ، وقال: "داخليًّا أحس بأني مثل الريشة، ويكفيني فرحة القريب والبعيد".

ووصف "الجهني" نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" من ناحية الاستقبال والتنظيم والخدمات التي تقدَّم للطواريح خاصة، وتشمل المربط، وتذاكر الطيران، وحجز الفندق، والسائق، والوجبات، إضافة إلى التعامل الأكثر من رائع.

واختتم "الجهني" حديثه بتوجيه رسالة إلى الطواريح بألا يتركوا "ملهم"؛ بل عليهم التوجه فورًا بعد الطرح إلى ملهم حيث مقر مزاد نادي الصقور، وسيجدون كل الاهتمام من المسؤولين. ودعا الله أن يعود مرة إلى ملهم.

يُشار إلى أن الطاروح فهد الجهني تمكن من طرح فرخ شاهين يوم الاثنين الماضي شرق عرعر، يبلغ طوله 15 "إنش"، وعرضه 15.50 "إنش"، ووزنه 985 جرامًا، وباعه مساء أمس الثلاثاء بمبلغ 81 ألف ريال، وأكد أنه راضٍ عن هذا الرقم تمام الرضا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجهني" بعد بيعه "شاهين" بـ 81 ألفًا: كنت أنوي منطقة وعرة وبعد استخارة غيَّرت الوجهة
سبق

كشف الطاروح فهد بن محمد الجهني، بعد طرحه فرخ شاهين، وبيعه بمزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس بمبلغ (81) ألف ريال، عن أنه كان ينوي وجهة حددها سابقًا في منطقة وعرة للبحث عن الصقور، لكنه استخار في آخر لحظة بعد أدائه صلاة الفجر على طريق الشمال الدولي؛ ليغير الوجهة بعد أن ألهمه الله إلى منطقة سهلة ومنبسطة، تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من الطريق الدولي شرق مدينة عرعر.

وأضاف "الجهني" في فيديو على حساب نادي الصقور السعودي في "تويتر" بأنه أمضى من 5 إلى 7 سنوات في هذه الهواية، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها صقرًا في موقع لم يكن ينوي الذهاب إليه نهائيًّا، لكن النصيب المقسوم وجَّهه إليه.

وأوضح أن شعوره لا يوصف وهو يطرح فرخ الشاهين، ويبيعه في مزاد النادي بمبلغ عالٍ، وقال: "داخليًّا أحس بأني مثل الريشة، ويكفيني فرحة القريب والبعيد".

ووصف "الجهني" نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" من ناحية الاستقبال والتنظيم والخدمات التي تقدَّم للطواريح خاصة، وتشمل المربط، وتذاكر الطيران، وحجز الفندق، والسائق، والوجبات، إضافة إلى التعامل الأكثر من رائع.

واختتم "الجهني" حديثه بتوجيه رسالة إلى الطواريح بألا يتركوا "ملهم"؛ بل عليهم التوجه فورًا بعد الطرح إلى ملهم حيث مقر مزاد نادي الصقور، وسيجدون كل الاهتمام من المسؤولين. ودعا الله أن يعود مرة إلى ملهم.

يُشار إلى أن الطاروح فهد الجهني تمكن من طرح فرخ شاهين يوم الاثنين الماضي شرق عرعر، يبلغ طوله 15 "إنش"، وعرضه 15.50 "إنش"، ووزنه 985 جرامًا، وباعه مساء أمس الثلاثاء بمبلغ 81 ألف ريال، وأكد أنه راضٍ عن هذا الرقم تمام الرضا.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
09:37 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
03:36 AM

"الجهني" بعد بيعه "شاهين" بـ 81 ألفًا: كنت أنوي منطقة وعرة وبعد استخارة غيَّرت الوجهة

وصف نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" استقبالاً وتنظيمًا وخدمات

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
4,193

كشف الطاروح فهد بن محمد الجهني، بعد طرحه فرخ شاهين، وبيعه بمزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس بمبلغ (81) ألف ريال، عن أنه كان ينوي وجهة حددها سابقًا في منطقة وعرة للبحث عن الصقور، لكنه استخار في آخر لحظة بعد أدائه صلاة الفجر على طريق الشمال الدولي؛ ليغير الوجهة بعد أن ألهمه الله إلى منطقة سهلة ومنبسطة، تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من الطريق الدولي شرق مدينة عرعر.

وأضاف "الجهني" في فيديو على حساب نادي الصقور السعودي في "تويتر" بأنه أمضى من 5 إلى 7 سنوات في هذه الهواية، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها صقرًا في موقع لم يكن ينوي الذهاب إليه نهائيًّا، لكن النصيب المقسوم وجَّهه إليه.

وأوضح أن شعوره لا يوصف وهو يطرح فرخ الشاهين، ويبيعه في مزاد النادي بمبلغ عالٍ، وقال: "داخليًّا أحس بأني مثل الريشة، ويكفيني فرحة القريب والبعيد".

ووصف "الجهني" نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" من ناحية الاستقبال والتنظيم والخدمات التي تقدَّم للطواريح خاصة، وتشمل المربط، وتذاكر الطيران، وحجز الفندق، والسائق، والوجبات، إضافة إلى التعامل الأكثر من رائع.

واختتم "الجهني" حديثه بتوجيه رسالة إلى الطواريح بألا يتركوا "ملهم"؛ بل عليهم التوجه فورًا بعد الطرح إلى ملهم حيث مقر مزاد نادي الصقور، وسيجدون كل الاهتمام من المسؤولين. ودعا الله أن يعود مرة إلى ملهم.

يُشار إلى أن الطاروح فهد الجهني تمكن من طرح فرخ شاهين يوم الاثنين الماضي شرق عرعر، يبلغ طوله 15 "إنش"، وعرضه 15.50 "إنش"، ووزنه 985 جرامًا، وباعه مساء أمس الثلاثاء بمبلغ 81 ألف ريال، وأكد أنه راضٍ عن هذا الرقم تمام الرضا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,815
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,026
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة