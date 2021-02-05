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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالصور.. "أمانة الطائف" تنشر فِرقها الميدانية لمتابعة الحالة المطرية

تعمل على إزالة المخلفات التي جلبتها المياه للشوارع ومتابعة التصريف

نشرت أمانة محافظة الطائف فِرقًا ميدانية لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة بداية من اليوم الجمعة، وربما قد تستمر وفقًا لتوقعات الأرصاد.

وتفصيلاً، تعمل تلك الفِرق على إزالة معيقات تدفق مياه الأمطار، والمخلفات التي جلبتها المياه للشوارع، مع متابعة مستمرة لحركة تصريف مياه الأمطار، ومعالجة فورية للملاحظات، في حين جرى تخصيص فرق للأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.

يُشار إلى أن الجهات كافة ذات العلاقة، وعلى رأسها "الدفاع المدني"، تتأهب وفقًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية؛ إذ توجَد بفرقها تحسبًا لأي طارئ، في ظل التنبيهات الصادرة عنها بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. "أمانة الطائف" تنشر فِرقها الميدانية لمتابعة الحالة المطرية
سبق

نشرت أمانة محافظة الطائف فِرقًا ميدانية لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة بداية من اليوم الجمعة، وربما قد تستمر وفقًا لتوقعات الأرصاد.

وتفصيلاً، تعمل تلك الفِرق على إزالة معيقات تدفق مياه الأمطار، والمخلفات التي جلبتها المياه للشوارع، مع متابعة مستمرة لحركة تصريف مياه الأمطار، ومعالجة فورية للملاحظات، في حين جرى تخصيص فرق للأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.

يُشار إلى أن الجهات كافة ذات العلاقة، وعلى رأسها "الدفاع المدني"، تتأهب وفقًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية؛ إذ توجَد بفرقها تحسبًا لأي طارئ، في ظل التنبيهات الصادرة عنها بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
08:41 PM

بالصور.. "أمانة الطائف" تنشر فِرقها الميدانية لمتابعة الحالة المطرية

تعمل على إزالة المخلفات التي جلبتها المياه للشوارع ومتابعة التصريف

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فهد العتيبي - الطائف
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نشرت أمانة محافظة الطائف فِرقًا ميدانية لمتابعة الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة بداية من اليوم الجمعة، وربما قد تستمر وفقًا لتوقعات الأرصاد.

وتفصيلاً، تعمل تلك الفِرق على إزالة معيقات تدفق مياه الأمطار، والمخلفات التي جلبتها المياه للشوارع، مع متابعة مستمرة لحركة تصريف مياه الأمطار، ومعالجة فورية للملاحظات، في حين جرى تخصيص فرق للأماكن غير المخدومة بشبكات التصريف.

يُشار إلى أن الجهات كافة ذات العلاقة، وعلى رأسها "الدفاع المدني"، تتأهب وفقًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية؛ إذ توجَد بفرقها تحسبًا لأي طارئ، في ظل التنبيهات الصادرة عنها بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.

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